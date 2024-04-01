Компенсацию за аренду жилья получают уже более 11 тыс. подмосковных медработников

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже более 11 тыс. подмосковных медработников, не имеющих собственного жилья, получают компенсацию за аренду съёмного. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
«Ежемесячную выплату в 20 тыс. рублей могут оформить представители 35 должностей. А с этого года до 30 тыс. рублей увеличена компенсация для супружеских пар медицинских работников, участвующих в программе. Компенсация аренды жилья – самая востребованная из всех региональных мер поддержки медработников. Сегодня её получают свыше 11 тыс. врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Она отметила, что больше всего участников программы среди среднего медицинского персонала – более 7 тыс. медиков. Остальные 4 тыс. – врачи.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. uslugi.mosreg.ru Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.
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Лора Луганская