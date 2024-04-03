Школы пап в Подмосковье за год посетили около 1,2 тыс. мужчин

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Для готовящихся стать отцами мужчин в Московской области работают школы пап. В прошлом году занятия посетили около 1,2 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Мужчинам на занятиях рассказывают о подготовке к беременности и родам, объясняют, как участвует в родах партнёр, отвечают на вопросы. Школы будущих пап работают в Щёлковском, Наро-Фоминском, Видновском перинатальных центрах и других медицинских организациях. В прошлом году занятия посетили порядка 1,2 тыс. мужчин», - говорится в сообщении.Осознанный подход к родительству среди мужчин уже стал трендом, отметила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«На занятиях в таких школах будущим папам объясняют, как поддержать жену во время беременности и декрета, говорят об уходе за малышом. Отмечу, что сейчас среди мужчин осознанный подход к родительству – это тренд, а наши школы являются отличной помощью в этом», – сказала Болатаева.Найти расписание занятий школ будущих пап можно на сайтах медицинских организаций. А подробнее узнать о системе родовспоможения в Московской области позволит интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье.
Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.
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