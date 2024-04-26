На выставке «Россия» представили достижения Подмосковья в комплексном развитии территорий

Фото: пресс-службе Минжилполитики МО
Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова приняла участие в Дне национальных приоритетов «Инфраструктура для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Последние 10 лет Московская область лидирует по жилищному строительству в стране. Мы активно участвуем в разработке проектов комплексного развития территории. КРТ – это механизм, который позволяет не только развивать жилищное строительство на территориях, но и подводить дороги, строить социальные объекты, расселять наших жителей из ветхих бараков в комфортное жильё», – сказала Федотова.В мероприятии также приняли участие главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина и первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черепанов.
«Проект «Инфраструктура для жизни», который здесь представлен на федеральном уровне, у нас по поручению губернатора реализуется с 2014 года. По части инфраструктурных объектов это порядка тысячи мероприятий, которые выполнены за 10 лет. Из регионального бюджета потрачено около 120 млрд рублей. Благодаря этому улучшилось качество жизни 2,5 млн человек – в первую очередь качество воды и другие экологические показатели», – добавил Черепанов.Он подчеркнул, что поддержку региональным проектам оказывают на федеральном уровне. Из 120 млрд рублей почти половина – средства из федерального бюджета. По словам первого замминистра, благодаря этой поддержке власти Подмосковья будут и дальше улучшать качество жизни людей.
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