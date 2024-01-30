На выставке «Россия» состоялось торжественное открытие Съезда «Движения первых»

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На форуме-выставке «Россия» провели торжественную церемонию открытия Съезда «Движение первых» , об этом сообщили в пресс-службе общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых».
Церемония состоялась во вторник 30 января в павильоне №57, в лектории общества «Знание». Мероприятие посетили представители движения из всех 89 регионов нашей огромной Родины. Коллективно участники церемонии подвели итоги 2023 года.
В рамках Съезда участники «Движения первых» встретились с заместителем Руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко и руководителем Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) Ксенией Разуваевой. Разговор спикеров с собравшимися состоялся в павильоне №55, где они вместе обсудили дальнейшую работу организации и построили планы на 2024 год.
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«Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт Движение Первых, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — заявил Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.
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Евгения Парфентьева