Всероссийский семейный очаг зажгли на международной выставке «Россия»

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи зажгли Всероссийский семейный очаг «Сердце России», передает RT.
В праздничном мероприятии приняли участие семьи со всей России.
Уточняется, что огонь для «Сердца России» прибыл из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, именно там находится родина святых Петра и Февронии. Привезла огонь на выставку семья Терентьевых. А зажгла очаг семья Кузнецовых из Крыма.
Огонь из очага перенесли в 12 лампад, которые впоследствии будут доставлены во все федеральные округа России, в том числе в новые регионы, откуда их распространят по всей стране.
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Уточняется, что огонь для «Сердца России» прибыл из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, именно там находится родина святых Петра и Февронии. Привезла огонь на выставку семья Терентьевых. А зажгла очаг семья Кузнецовых из Крыма.
«Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральные округа и новые регионы, несёт с собой свет, любовь, тепло. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
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Элина Позднякова