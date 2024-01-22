На выставке «Россия» свои цифровые решения представил Главгосстройнадзор Подмосковья

Подмосковный Главгосстройнадзор представил собственные цифровые решения на стенде Московской области на Международной выставке-форуме «Россия». Многие из них используют и другие регионы страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
Одно из них, «Невидимый надзор», позволяет проводить проверки подготовительного этапа без участия застройщика. Геодезический квадрокоптер формирует 3D-облако точек с координатами, которые затем накладываются на строительный генеральный план для проверки соответствия.
Министерство строительства и ЖКХ России провело на выставке отраслевой день «Строительство». Свои достижения в этой сфере представили все регионы России.
В День отрасли гости выставки смогли пообщаться с инспекторами Главгосстройнадзора и задать интересующие вопросы. Для юных будущих строителей организовали викторину, участники которой получили призы и подарки.
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«Каждый может быстро получить полную информацию о строящемся объекте, наведя камеру смартфона на здание с помощью сервиса «Подмосковные стройки» с использованием AR-технологии. Вы можете идти по улице, увидеть стройку школы или другого объекта, открыть мобильное приложение, навести на стройплощадку и получить полную информацию о ходе строительства, сроках и текущей динамике», – рассказал гостям начальник пятого отдела Главного управления государственного строительного надзора Московской области Евгений Кузьмичёв.
В День отрасли гости выставки смогли пообщаться с инспекторами Главгосстройнадзора и задать интересующие вопросы. Для юных будущих строителей организовали викторину, участники которой получили призы и подарки.
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Лора Луганская