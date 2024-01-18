В Истре проинспектировали строительство очистных сооружений на фабрике соевых соусов

Фото: Главгосстройнадзор МО
Стройплощадку, на которой возводят локальные очистные сооружения для фабрики по производству соевых соусов в Истре, посетили с проверкой инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.
«Объект площадью около 800 квадратных метров начали строить больше года назад. Система будет рассчитана на очистку бытовых и производственных сточных вод, образующихся при производстве соевого соуса, в объёме 250 кубометров в сутки», — отмечается в сообщении.
Очистные сооружения будут вводить в эксплуатацию поэтапно. На первом этапе воды, прошедшие предварительную очистку, будут поступать в централизованную систему водоотведения. На втором этапе очищенные воду будут сбрасывать непосредственно в рыбохозяйственный водоём. Очистные сооружения оборудуют сертифицированным оборудованием.
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Лев Каштанов