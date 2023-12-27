На выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие» были представлены лучшие подмосковные проекты

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Лучшие социальные проекты Подмосковья представили на выставке ВДНХ «Семья. Работа. Долголетие». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 декабря проходит День Московской области.
В рамках мероприятия провели зарядку для активных долголетов с олимпийским чемпионом Александр Легков. Он отметил,что такие встречи с пожилыми активистами помогают заряжаться энергией.
Также для всех участников прошло знакомство с презентацией проекта «Активное долголетие».
Стоит отметить, что долголеты провели показ мод, на котором представили коллекцию эксклюзивного направления «Возраст в моде».
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Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» превысило 300 тыс
В рамках мероприятия провели зарядку для активных долголетов с олимпийским чемпионом Александр Легков. Он отметил,что такие встречи с пожилыми активистами помогают заряжаться энергией.
«Мы рады поделиться нашим опытом и региональными практиками на этом масштабном мероприятии. Проект «Активное долголетие» становится всё более популярным, сегодня количество участников уже превысило 300 тысяч», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Стоит отметить, что долголеты провели показ мод, на котором представили коллекцию эксклюзивного направления «Возраст в моде».
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Мира Полтева