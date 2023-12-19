Жители Подмосковья с начала года получили социальную помощь на 266 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«Такой вид помощи могут получить семьи с низким доходом, а также одиноко проживающие люди. Помощь была оказана более чем на 266 млн рублей. Выплаты могут быть единовременными или периодичными», – уточнила министр.Размер выплаты на одного члена семьи не должен превышать 6 тыс рублей в год, а на одиноко проживающего ветерана или на семью ветеранов – 7 тыс рублей в календарном году, добавила Болатаева.
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