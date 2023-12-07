Число участников подмосковного проекта «Активное долголетие» превысило 300 тыс

Фото: Минсоцразвития МО
Число участников губернаторского проекта «Активное долголетие» Подмосковье превысило 300 тыс человек. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«Сегодня этот проект объединяет всё больше жителей. В 2021 году число участников было в два раза меньше. В топе занятий остаются плавание в бассейне, скандинавская ходьба и экскурсии», – отметила Болатаева.Министр добавила, что проект развивается - вводятся новые активности, такие как катание на сапах, скалолазание и занятия в верёвочных парках. Популярны и зимние виды спорта – катание на лыжах, коньках, кёрлинг.
Стать участником проекта легко. Как только мужчине исполнилось 60 лет, а женщине – 55, можно в любой день обратиться в ближайший клуб «Активное долголетие» и записаться на понравившиеся занятия.
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Лора Луганская