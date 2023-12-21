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В Подмосковье представили лучшие практики социальной сферы

21 декабря 2023, 14:15
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Сотрудников Агентства стратегических инициатив познакомили с лучшими практиками в социальной сфере Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Для знакомства выбрали два учреждения: Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» и АНО «Центр социального обслуживания Московской области».
«Сразу видны человекоцентричный подход в вопросах реабилитации детей и плотная работа с родителями. Сотрудники центра полностью погружены в вопросы детства. Они разрабатывают программы, которые при внедрении Регионального стандарта нужно презентовать другим регионам», – поделилась руководитель проекта дивизион «Качество жизни» Екатерина Чернова.

В центре представили уникальные программы для детей. Представители АСИ отметили работу директора АНО Сергея Москвина по реализации социальных услуг, а также интересные технологические решения и работу с сотрудниками, которые доказали свою эффективность.

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#социальная помощь
#московская область
#подмосковье
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Законопроект об экологическом образовании принят Мособлдумой в первом чтении
21 декабря 2023, 15:09

Фото: сайт Мособлдумы

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Подмосковье. Особенно активно работа над законопроектом велась последние шесть месяцев, сообщается на сайте регионального парламента.
«Как и планировалось, законопроект получился не рамочным, а стал ещё одной опорной точкой для реализации экологических проектов и инициатив всех заинтересованных сторон», – заявил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Документ устанавливает такие понятия, как «Экологическое образование», «Экологическое просвещение» и «Экологическая культура». В нём обозначаются основные цели и задачи системы экологического образования. Это совершенствование знаний об охране окружающей среды и экологической безопасности; формирование бережного отношения к природе; сохранение благоприятной окружающей среды; обеспечение доступности озеленённых территорий общего пользования Подмосковья для экологического туризма.

Система экологического образования и просвещения будет включать дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование, а также дополнительное образование, профессиональное обучение специалистов.

Распространять экологические знания будут, в том числе СМИ, музеи, библиотеки, другие учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.

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#мособлдума
#экология
#образование
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье до конца 2024 года продлили меры соцподдержки для предпенсионеров
21 декабря 2023, 14:53

Фото: сайт Мособлдумы

Мособлдума продлила на весь 2024 год действие льгот для жителей Подмосковья предпенсионного возраста, сообщается на сайте регионального парламента. Закон об этом принят на заключительном в 2023 году заседании.
«Жителям, достигшим предпенсионного возраста, предоставляются те же меры социальной поддержки, что и пенсионерам. Это касается, в том числе, ветеранов труда и почётных доноров. Все положенные им льготы будут действовать и в дальнейшем. В 2024 году на меры поддержки граждан предпенсионного возраста предусмотрено более 522 млн рублей», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В Московской области граждане старшего возраста за несколько лет до выхода на пенсию пользуются широким спектром льгот. К этой категории относятся мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии.

Для них действуют и продлеваются бесплатный проезд на общественном транспорте Московской области; на метро и МЦК Москвы; на электричках. Подробности можно найти на сайте Мособлдумы.

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#мособлдума
#социальная помощь
#игорь брынцалов
#москва
#московская область
#подмосковье
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Милонов предложил привлекать граждан для помощи коммунальщикам с уборкой
21 декабря 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/lapandr

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести технологии привлечения и стимулирования граждан помогать коммунальщикам с уборкой в период экстремальных погодных условий.
Он отметил, что подобная практика применяется и в других странах мира.

«Прошу рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан в такие моменты. Так, через «Госуслуги» люди могли бы получать оперативное согласование на уборку отдельных участков улиц и тротуаров, а также стимулирующую компенсацию в виде бесплатных абонементов на парковку автотранспорта, вычета по платежам ЖКХ или компенсации на отдельные виды платежей и налогов», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

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Мособлдума продлила бесплатный проезд для отдельных категорий льготников
21 декабря 2023, 14:35

Фото: сайт Мособлдумы

Мособлдума продлила до конца 2024 года бесплатный проезд для отдельных категорий жителей Московской области, сообщается на сайте регионального парламента. Соответствующий закон депутаты приняли в ходе 71-го заседания – заключительного в 2023 году.
«Такая мера поддержки затрагивает более 1,5 млн жителей Подмосковья. В 2024 году в бюджете региона на эти цели предусмотрены средства: на проезд на транспорте Москвы – в объёме 3,9 млрд рублей, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении – 6,6 млрд рублей», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Мера социальной поддержки по бесплатному проезду распространяется на железнодорожный транспорт пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности; в Москве – на автомобильный и общественный транспорт, а также в метро для граждан в возрасте 60 лет и старше; Московском метро, включая монорельс, а также малое кольцо Московской железной дороги.

Все льготные категории граждан, которые могут рассчитывать на бесплатный проезд в Москве и Подмосковье, перечислены на сайте Мособлдумы.

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#мособлдума
#проезд
#общественный транспорт
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#московская область
#подмосковье
#игорь брынцалов
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Автоэксперт Попов заявил о проблеме спецмаркировки лекарств для водителей
21 декабря 2023, 14:32

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил, что сейчас реализовать специальную маркировку лекарственных средств для водителей весьма сложно.
Он пояснил, что сложности осуществления подобной инициативы заключается в том, что нет референсов тех концентраций веществ в разных лекарствах, при которых можно или нельзя садиться за руль. Также, по его словам, нет методики, по которой можно опрделить, принимал ли водитель те или иные препараты.

«В аннотациях к лекарствам и в различных описаниях есть информация, какие вещества влияют на управление сложными механизмами и имеют седативный эффект, какие не влияют. Но у нас нет методики, как проверять, принимал автомобилист лекарства или нет. Поэтому сейчас сотрудники ГИБДД допрашивают водителей, какие препараты принимали, болеете ли, потому что нет указаний, какие значения должны быть, и нет методики, как их выявлять», — прокомментировал в беседе с RT Попов.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести специальную маркировку для лекарственных средств, приём которых опасен для управления автомобилем.

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#лекарства
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#депутат
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#информация
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Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток» до Казани
21 декабря 2023, 14:29

Фото: istockphoto/Miguel Perfectti

Состоялась торжественная церемония открытия сквозного движения по платной автомобильной дороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани. В ней в режиме видео-конференц-связи принял участие президент РФ Владимир Путин.
Общая протяжённость этой автострады составляет 810 километров. Она проходит по территории пяти российских регионов. Теперь от Москвы до Казани можно будет доехать за шесть с половиной часов при разрешённой скорости 110 километров в час. По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, новая трасса позволит улучшить связи между регионами, упростит логистику и будет способствовать развитию внутреннего туризма.

Стоит отметить, что автодорогу сдали в эксплуатацию значительно раньше запланированных сроков. Изначально движение по ней планировалось открыть в 2027 году. Затем срок запуска трассы сдвинули на 2024 год, однако строители сумели закончить работу ещё до конца 2023 года. От Казани автодорогу будут продолжать дальше на восток — до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

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#дорога
#москва
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Синоптик Ильин: В воскресенье в Москве будут морозы
21 декабря 2023, 14:20

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что уже в конце недели в Московский регион вернуться морозы.
Так, по его словам, в некоторых частях Московской области уже в пятницу будут наблюдаться минусовые температуры. В Москве же слабоположительные температуры будут сохраняться вплоть до воскресенья.

«В воскресенье будут морозы в ночные часы от -1 до -6°С. В дневные — -1...-5°С. Следующая неделя будет без оттепелей. В дневные часы в первой половине недели -2...-7°С, а во второй половине от -5...-10°С», — отметил в беседе с RT Ильин.

В то же время специалисты заявляют о снеге, дожде и гололедице в Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 и 24 декабря из-за холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с», — приводят argumenti.ru сообщение управления.

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#снег
#осадки
#специалисты
#гололедица
#морозы
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Депутат Хамзаев предложил сделать спецмаркировку лекарств для водителей
21 декабря 2023, 14:04

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести специальную маркировку для лекарственных средств, приём которых опасен для управления автомобилем.
Он пояснил, что такие меры необходимы, поскольку есть ряд препаратов, при которых не рекомендовано вождение, однако зачастую водители даже не знают об этом.

«Для повышения безопасности дорожного движения и улучшения информированности граждан прошу рассмотреть вопрос о введении специальной маркировки для упаковок медицинских препаратов: размещать предупреждение на красном фоне, если после приёма данного лекарства запрещено управление автомобилем, предупреждение на оранжевом либо жёлтом фоне, если управление после приёма лекарства не рекомендуется из-за возможных индивидуальных побочных эффектов», — приводит RT текст обращения депутата на имя вице-премьера Дениса Мантурова.

Ранее российским автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров из-за погоды.

«Будьте внимательны на дорогах в условиях околонулевой температуры. Избегайте резких маневров, соблюдайте скоростной режим, особенно в утренние часы», – приводит АГН «Москва» сообщение госкомпании «Автодор».

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#лекарства
#водители
#меры
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«Оказывалось давление»: вышла финальная серия «Слова пацана», почему пересняли
Состоялась премьера финальной серии «Слова пацана», чем закончился сериал
21 декабря 2023, 14:01

Фото: istock / smolaw11

21 декабря в онлайн-кинотеатрах Wink и Start вышла последняя серия сериала «Слово пацана». До этого создатели сериала приняли решение о пересъемке финальных эпизодов, однако многие уже успели посмотреть слитые в сеть завершающие серии. Редакция «Радио 1» расскажет, какие изменения внесли в финал создатели фильма и почему решили переснять картину.

Кто слил «Слово пацана» в сеть


За несколько дней до официального выхода седьмой серии сериала «Слово пацана» в Интернет были слиты две заключительные серии. В эпизодах периодически пропадал звук, голоса артистов были заменены, а в углу экрана виднелась надпись DEMO.
Актеры прокомментировали слитые в сеть серии и призвали не смотреть их до официального выхода.

«Кто слил, тот чушпан», — заявил актер Иван Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса.

«Слово пацана» пересняли


Вскоре после слива финальных серий сериала, появилась информация о том, что последние серии будут пересняты. Слухи появились после того, как в Ярославле, где проходили съемки «Слово пацана», вновь появилась съемочная группа. Однако создатели фильма вскоре опровергли информацию о пересъемке и заявили, что доснимали эпизоды, что было запланировано заранее.


Что рассказали авторы «Слова пацана» о сериале


Авторы сериала прежде выступили с заявлением о том, что финальные серии сериала все же были пересняты, а тех, кто уже успел посмотреть неофициальные версии фильма, им жаль. Свое обращение к аудитории режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев разместили в своих телеграм-каналах.

«На кухню ресторана забежал какой-то человек, схватил сырые продукты, непочищенный картофель, грязную морковь, недожаренное мясо и вынес это людям и говорит: «Это вот оно, это блюдо». Это не так. Это не готово», — заявил Жора Крыжовников.

Как изменили финал «Слова пацана»


По словам создателей сериала, финальные серии были пересняты задолго до их слива в сеть. Крыжовников и Золотарев сообщили, что приняли решение о внесении изменений в середине третьей серии. Они также рассказали, что хотят иначе закончить историю, и сделать ее эмоциональнее.

«Мы с Андреем переписали эти серии, пришли (к продюсерам-прим.ред.), убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось», — рассказал Крыжовников.

Он также добавил, что авторы сериала пересняли последние серии по собственной инициативе.

«Если бы на нас оказывалось давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, там скорее бы вырезали, а не переснимали», — заключил режиссер.

Дальше спойлеры

Чем восьмая серия отличалась от слитой в сеть


В слитом в сеть варианте Вова Адидас погибает на руках у своей возлюбленной после ножевого ранения, которое ему нанес незнакомец.

Также в первоначальной версии Марат вступает в драку с Пальто, который в конце фильма оказывается в тюрьме для несовершеннолетних.

Чем закончился сериал «Слово пацана»


В последней серии проекта Вова Адидас погибает от пули милиционера Ильдара во время попытки побега. Марат лицом к лицу встретился с насильником Айгуль и избил его. Мать Пальто продолжает проходить лечение в психиатрической больнице.

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