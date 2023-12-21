В Подмосковье представили лучшие практики социальной сферы

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Сотрудников Агентства стратегических инициатив познакомили с лучшими практиками в социальной сфере Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Для знакомства выбрали два учреждения: Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский» и АНО «Центр социального обслуживания Московской области».
В центре представили уникальные программы для детей. Представители АСИ отметили работу директора АНО Сергея Москвина по реализации социальных услуг, а также интересные технологические решения и работу с сотрудниками, которые доказали свою эффективность.
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«Сразу видны человекоцентричный подход в вопросах реабилитации детей и плотная работа с родителями. Сотрудники центра полностью погружены в вопросы детства. Они разрабатывают программы, которые при внедрении Регионального стандарта нужно презентовать другим регионам», – поделилась руководитель проекта дивизион «Качество жизни» Екатерина Чернова.
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Лора Луганская