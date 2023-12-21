В Подмосковье представили лучшие практики социальной сферы

21 декабря в онлайн-кинотеатрах Wink и Start вышла последняя серия сериала «Слово пацана». До этого создатели сериала приняли решение о пересъемке финальных эпизодов, однако многие уже успели посмотреть слитые в сеть завершающие серии. Редакция «Радио 1» расскажет, какие изменения внесли в финал создатели фильма и почему решили переснять картину.