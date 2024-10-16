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На воинском мемориале Наро-Фоминска увековечили имена погибших бойцов СВО

16 октября 2024, 16:49
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Ещё 30 имен и фамилий бойцов из Наро-Фоминского округа, погибших в ходе специальной военной операции, увековечили на плитах городского мартиролога «Чёрный Тюльпан», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На торжественном мероприятии в честь этого события собрались родственники и друзья погибших, а также представители администрации округа, студенты, школьники и жители города.

«Очень тяжело говорить о погибших, но мы должны это делать, чтобы сохранить память о них. И каждый день во имя погибших ребят приближать ту победу, ради которой они отдали свою жизнь», — сказал председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.


Мероприятие завершилось минутой молчания и оружейными залпами, а затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

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#наро-фоминск
#сво
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#мемориал
В Красногорске отметили Международный день Белой трости
16 октября 2024, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Международный день Белой трости, посвящённый незрячим людями, отметили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово, участие в мероприятии приняли представители подмосковного отделения Всероссийского общества слепых и окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В рамках мероприятия член красногорского Совета депутатов Сергей Сюрин от имени руководства округа вручил лучшим из лучших благодарственные письма за активную жизненную позицию. Он отметил, что за последние годы произошли качественные положительные изменения в адаптации городской среды и медицинской помощи к людям с нарушениями зрения, но останавливаться на достигнутом нельзя», — говорится в сообщении.
Кроме того, для собравшихся провели концерт, в программу которого вошли музыкальные номера от студии «Отражение» и театра песни «Модемуз», а также выступление участницы популярного вокального ТВ-шоу Ярославы Буряк.

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#красногорск
#инвалиды
#мероприятия
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В Павловском Посаде проводят рейды по безопасности пешеходов
16 октября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, проводят на территории Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Основными задачами мероприятия является профилактика и пресечение нарушений со стороны пешеходов и водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. В частности, пешеходам напоминают, что они могут выходить на проезжую часть на таких переходах только после того, как оценят расстояние до ближайшего автомобиля и его скорость и убедятся, что переход безопасен», — говорится в сообщении.
Мероприятие стартовало в понедельник, 14 октября, и продлится до конца недели.

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#павловский посад
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#безопасность
#автомобили
#рейд
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«Добавляют химозы»: Хлебопек рассказал, как отличить настоящий ржаной хлеб от подделки
Хлебопек Барсуков: в настоящем ржаном хлебе будет потрескавшаяся корочка и не будет дырок
16 октября 2024, 16:18

Фото: iStock/bhofack2

16 октября празднуется Всемирный день хлеба. Не удивительно, что у него есть свой праздник, ведь это один из самых популярных и доступных продуктов в мире. Множество поговорок, сказок и преданий связаны с хлебом. И хотя диетологи призывают ограничить потребление этого продукта, сделать это получается с трудом.
Хлебопек Олег Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что вся польза содержится в настоящем ржаном хлебе, однако очень часто происходит обман.

«Темный хлеб –– это ржаной хлеб, потому что рожь темнее пшеницы. У нас в стране бородинский хлеб из ржаного ферментированного солода (жареной ржи). Берут светлую пшеницу, красят ржаным солодом и говорят, что это бородинский хлеб. Но нужно помнить, что в настоящем бородинском хлебе, который раньше называли поминальным, только 1% цельнозерновой пшеницы», — сказал эксперт.

Он рассказал секрет, который поможет отличить ржаной хлеб от подделки.

«Ржаной хлеб всегда будет с потрескавшейся сверху корочкой, как земля в пустыне без воды. Если вы видите гладкую корочку, то это пшеничный хлеб, крашеный солодом. Еще у ржаного хлеба не должно быть ни одной круглой дырки в мякише», —поделился хлебопек.

По его словам, ржаной хлеб, сделанный из качественного зерна (без применения химии), нормального помола и закваской без дрожжей полезен в любом количестве.

«Но вы его много не съедите, потому что там много вкуса, витаминов, объема. Вы берете один кусочек, съели, и организм сразу чувствует наполнение. Потому что в ржи огромное количество селена, который влияет на суставы, присутствует в хрящевой ткани, в волосах, ногтях и костях», — сказал собеседник.

Олег Барсуков порекомендовал печь хлеб дома, потому что в магазинах очень часто продается хлеб с искусственным глютеном внутри, на который у многих людей возникает аллергическая реакция.

«Берут плохое зерно, добавляют химозы и потом продают. Это искусственный пластификатор, как в жвачке или порошке», — заключил специалист по хлебу.

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#здоровье
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Глава Павлово-Посадского округа Семёнов передал машину в зону СВО
16 октября 2024, 16:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Машину передал командиру отделения БПЛА «Удар» 30-го полка от лица неравнодушных жителей глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы уже готовимся к новой отправке нашего гуманитарного конвоя, которая состоится в конце месяца. В этот раз включили в свой маршрут и Курское направление, где сейчас также находятся наши земляки. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в формировании гумпомощи нашим бойцам в зону специальной военной операции», — сказал Денис Семёнов.
Отмечается, что бойцы сразу отправились на новой машине на свои боевые позиции на Курское направление.

Ранее сообщалось, что в Центральной библиотеке Павловского Посада состоялся благотворительный аукцион осенних заготовок «Вклад ветеранов в Победу над укрофашизмом».

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#павловский посад
#гуманитарная помощь
#сво
#денис семёнов
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Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ
16 октября 2024, 15:47

Фото: сайт Кремля

Сферы здравоохранения и образования должны быть исключены из перечня профессий, по которым иностранным гражданам предоставляют вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощённом порядке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее он подчеркнул, что Минтруд России должен обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют ВНЖ в РФ в упрощённом порядке. Володин поручил профильному комитету Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции.

Глава Госдумы призвал сразу вывести из перечня профессий здравоохранение и образование. Это позволит лучшей российской научной и преподавательской школе готовить качественных специалистов.

Володин отметил, что в стране есть дефицит кадров в здравоохранении. Однако целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов или, может быть, все-таки сделать так, чтобы российские студенты медвузов шли работать в больницы, задался вопросами председатель нижней палаты парламента.

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#минтруд
#мигранты
#здравоохранение
#образование
#вячеслав володин
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МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову*
16 октября 2024, 15:29

Фото: iStock/Vladimir Agapov

Журналистку Наталью Баранову* объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в розыскной базе МВД России.
Отмечается, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса. При этом не уточняется, по какой именно.

Напомним, что Баранова* была признана иноагентом Минюстом РФ в 2022 году. Тогда она занимала пост контент-директора просветительского проекта «Теплица социальных технологий»**, который также был внесён в перечень компаний-иноагентов в 2023 году.

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*признаны Минюстом РФ иностранным агентом
**организация признана иноагентом и включена в перечень нежелательных в России
***признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#мвд
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#иноагенты
#минюст рф
#журналист
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В Подмосковье открыли две дороги в составе федеральной трассы М-5 «Урал»
16 октября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Движение по двум новым дорогам — обходу посёлка Октябрьский и «Ульянино — Непецино» — открыли сегодня в Подмосковье, обе дороги входят в состав федеральной трассы М-5 «Урал», старт проезду машин по этим и нескольким другим новым шоссе в разных регионах страны дал в режиме видеоконференции зампред правительства России Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с жителями присутствовал открытии обхода посёлка Октябрьский в округе Люберцы. Эту дорогу удалось построить на полтора месяца раньше запланированного срока.

«Здесь был самый узкий участок трассы М-5 «Урал», который сегодня «расшит». Хочу поблагодарить строителей, инженеров, специалистов за досрочную сдачу объекта. А от жителей — передать слова благодарности нашему президенту, к которому мы в свое время обращались и получили поддержку», — сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Он добавил, что две открытые сегодня дороги улучшат качество жизни полутора миллионов человек, проживающих в округах Люберцы, Раменский, Коломна, Жуковский и Бронницы.

Губернатор также поблагодарил Марата Хуснуллина и правительство России за помощь с финансированием этих проектов.

«Новые дороги сокращают время в пути, связывают города и регионы, повышают безопасность дорожного движения. Сегодня, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, дорожно-строительный комплекс продолжает стремительно развиваться и решать поставленные президентом задачи», — отметил Марат Хуснуллин.
Обход посёлка Октябрьский — это новый участок Новорязанского шоссе протяжённостью 11,1 км. Туда уйдут транзитные и грузовые перевозки, что снизит нагрузку с Новорязанского шоссе и значительно сократит путь до Москвы для жителей нескольких округов.

«Я живу на севере Люберец, а дача у меня под Бронницами. Раньше я всегда добиралась через посёлок Октябрьский. Это занимало много времени: бывало два — два с половиной часа, а если какое-то ДТП — ещё дольше. Сейчас по моим расчётам понадобится всего 20-25 минут», — сказала жительница Люберец Дарья Кабанова.
Вторая открытая сегодня в Подмосковье дорога «Ульянино — Непецино» является продолжением построенного десять лет назад обхода Бронниц и упрощает проезд между округами Раменское и Коломна. Общая протяжённость новой четырёхполосной дороги составляет 21 километр.
Фото: пресс-служба правительства МО

В ходе общения с жителями губернатор рассказал, что до конца года в Московской области планируется открыть движение по 20 новым дорогам, включая Северный обход Лобни, обход Малых Вязём на ЦКАД и путепроводы через железную дорогу в Аникеевке и Быкове.

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#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Ефимов: В СВАО Москвы строят три учреждения образования по договорам участия
16 октября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства

На северо-востоке Москвы продолжается строительство трёх объектов образования. Две школы и детский сад возводятся в шаговой доступности от жилых домов.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, которые приводит официальный портал мэра и правительства Москвы, все три объекта строятся в рамках договоров участия девелоперов в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.

Ефимов уточнил, что благодаря реализации данных проектов в Северо-Восточном административном округе появятся 1 475 школьных и 200 дошкольных мест. Так, в Марьиной Роще строят школу, которая сможет принять 650 учеников. В Останкинском районе возводится детский сад на 200 детей, а также школа, в которой будут учиться 825 ребят. Новые объекты образования планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, заключил заместитель мэра.

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#портал
#москва
#строительство
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Синоптик Цыганков объяснил аномальное тепло в европейской части России
16 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в некоторых регионах России отмечается аномальная погода.
В частности, в европейской части страны тепло.

«Средиземное море очень тёплое и Западная Европа очень тёплая. И вот это тепло Западной Европы по циклону выходит на север. То есть у нас северное побережье — это Мурманск, Архангельск, Белое море, там температура на 4°С выше нормы», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

До этого синоптик Gismeteo Леонид Старков прогнозировал потепление в столичном регионе во второй половине текущей недели.

«Температура воздуха останется около нормы с понедельника по среду, ночью 0, 2, 3, 5°C во вторник и среду, а во второй половине недели станет на 3°C теплее», — говорил в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что тепло в Москву ещё вернётся, а осадки уже к ближайшим выходным сойдут на нет.

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