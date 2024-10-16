На воинском мемориале Наро-Фоминска увековечили имена погибших бойцов СВО

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Ещё 30 имен и фамилий бойцов из Наро-Фоминского округа, погибших в ходе специальной военной операции, увековечили на плитах городского мартиролога «Чёрный Тюльпан», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На торжественном мероприятии в честь этого события собрались родственники и друзья погибших, а также представители администрации округа, студенты, школьники и жители города.
Мероприятие завершилось минутой молчания и оружейными залпами, а затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу.
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«Очень тяжело говорить о погибших, но мы должны это делать, чтобы сохранить память о них. И каждый день во имя погибших ребят приближать ту победу, ради которой они отдали свою жизнь», — сказал председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.
Мероприятие завершилось минутой молчания и оружейными залпами, а затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу.
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Лев Каштанов