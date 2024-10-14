В Наро-Фоминске возводят малоэтажный комплекс «Мартемьяново Клаб»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Таунхаусы будут иметь удобные планировки с большими кухнями-гостиными, четырьмя отдельными комнатами, местами для хранения и гардеробными. Все дома обладают хорошим освещением благодаря увеличенному остеклению, имеют собственные участки и парковки.
Жилой комплекс «Мартемьяново Клаб» относится к классу комфорта и находится в 30 километрах от МКАД по Киевскому шоссе в Наро-Фоминске. На территории комплекса будут построены общеобразовательная школа на 350 учеников, детский сад на 170 мест, бесплатный крытый тренажёрный зал и игровая комната для детей. Коммерческая инфраструктура будет включать магазины и кафе в формате стрит-ретейл.
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