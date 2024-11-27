В Московской области с апреля по ноябрь отремонтировали более 620 дворов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье завершили программу ремонта дворов на 2024 год. Всего с апреля по ноябрь благоустроено более 620 дворовых территорий, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Под контролем сотрудников министерства проводились работы в рамках программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий». В 57 городских округах региона благоустроено 627 дворов. Самое большое количество привели в порядок в Люберцах – 27, Химках – 25 и в Воскресенске – 24.
Как напомнили в министерстве, благоустройство дворов включает ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек, посадку зелёных насаждений, обновление парковочных мест и малых архитектурных форм. Желающие внести предложения по благоустройству двора могут обратиться в администрацию своего городского округа. Предложения и пожелания жителей учитываются по всем мероприятиям.
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«Мы завершили реализацию программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 2024». Уже составляем план на будущий год. Планируем отремонтировать более 500 дворов. Если позволит погода, работы начнутся в апреле. Адресные перечни ежегодно формируют органы местного самоуправления на основании решений муниципальных общественных комиссий. Всего с момента старта программы отремонтировали уже более 7,5 тыс. дворовых», – рассказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как напомнили в министерстве, благоустройство дворов включает ремонт покрытия проездов и пешеходных дорожек, посадку зелёных насаждений, обновление парковочных мест и малых архитектурных форм. Желающие внести предложения по благоустройству двора могут обратиться в администрацию своего городского округа. Предложения и пожелания жителей учитываются по всем мероприятиям.
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Лора Луганская