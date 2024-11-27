В городском округе Ступино с начала года отремонтировали свыше 20 км автодорог

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В городском округе Ступино в текущем году отремонтировали более 20 км автодорог. Такие данные привёл руководитель муниципалитета Сергей Мужальских.
«В округе в 2024 году по областной госпрограмме отремонтировали 11 автомобильных дорог общего пользования местного значения суммарной протяжённостью 10,5 км. Всего в муниципалитете в этом году отремонтировано более 20 км автомобильных дорог местного и регионального значения», – пояснил глава.Развитие дорожно-транспортной сети обсудили на совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
По словам Мужальских, выполнены работы на дорожных объектах в городе Ступино, сёлах Старая Ситня, Березнецово, Чернышово и Мышенское, деревнях Леньково, Николо-Тители, Дубечино, Каверино и Вальцово.
За средства местного бюджета обновили дороги в массивах для многодетных семей в селе Березнецово и городе Ступино. Завершён ремонт трёх участков региональных дорог общей протяженностью 4,64 км.
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