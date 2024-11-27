В Ленинском округе в 2025 году отремонтируют 19 участков дорог

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Ремонт 19 участков автодорог местного значения запланирован на будущий год в восьми населённых пунктах Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Приведем в порядок несколько улиц в Видном, а также дороги деревнях Горки, Малое Видное, Тарычево, Калиновка, Белеутово, Лопатино и в рабочем посёлке Дрожжино», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.Общая протяжённость участков, подлежащих ремонту, составит 11,6 км, а их площадь — более 82 тысяч квадратных метров.
В администрации также напомнили, что в текущем году в Ленинском округе за счёт муниципального бюджета отремонтировали более 12 километров дорог, а ещё три дороги привели в порядок инвесторы.
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