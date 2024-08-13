На восьми дорогах Подмосковья починили «лежачих полицейских»

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые искусственные неровности отремонтировали сотрудники Мосавтодора на восьми дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт «лежачих полицейских» провели на улице Девичье Поле в Коломне, на улице Набережная в селе Мамонтово Богородского округа, в Фабричном проезде в деревне Пирогово округа Мытищи, на Томилинской улице в Дзержинском, Крыловской улице в Пушкине и улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.Кроме того, искусственные неровности отремонтировали на проезде Шестакова и на Колхозной улице в Лыткарине.
В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также на опасных участках, где часто происходят ДТП из-за нарушения скоростного режима.
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