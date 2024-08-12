В Подмосковье напомнили о необходимости подтвердить право на льготную «Стрелку»

Здание школы №4, расположенное на улице Новая Жизнь в городе Красноармейск Пушкинского округа, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.