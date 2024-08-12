В Подмосковье напомнили о необходимости подтвердить право на льготную «Стрелку»

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Учащиеся из Московской области, использующие льготную транспортную карту «Стрелка», должны до 24 августа подтвердить своё право на эту льготу, сообщает пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры региона.
«Автоматически право на использование ученических карт «Стрелка» получили 160 тысяч человек в рамках межведомственного взаимодействия. Уведомление о продлении льготы пришло им в личный кабинет. Всем остальным нужно отправить заявление на подтверждение права на льготу через региональный портал госуслуг», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Онлайн-услуга на продление льготы на проезд оказывается в течение шести дней. Если для проверки права на льготу потребуются дополнительные документы, учащийся может обратиться в любой МФЦ.
В министерстве напомнили, что те учащиеся, которые используют в качестве «Стрелки» карту «МИР», тоже должны подтвердить право на льготный проезд и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на областном портале госуслуг до 25 августа.
Читайте также:
В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах
В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными
Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16 августа
Лев Каштанов