Расписание на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 17-19 и 24-26 августа

Фото: пресс-служба Минтранса МО
График движения некоторых электричек МЦД-2, а также Рижского и Курского направлений будет меняться по выходным дням августа из-за работ на станции Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические окна для проведения работ по развитию инфраструктуры на станции Царицыно назначены на период с двух часов ночи 17 августа до двух часов ночи 19 августа и на такое же время с 24 по 26 августа. Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления или длина маршрута, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Сделать это можно на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте ЖД или с помощью приложения «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов