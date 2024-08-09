В Подмосковье стало меньше ДТП с погибшими и ранеными

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Количество дорожной-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими в Московской области за семь месяцев текущего года уменьшилось на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«С начала текущего года до конца июля в Подмосковье произошло 2012 ДТП с погибшими и ранеными — на 3% меньше, чем за первые семь месяцев 2023 года. Снизилось также число погибших – на 6%, число раненых — на 5%», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он также добавил, что по некоторым видам ДТП отмечен рост. В частности, по сравнению с прошлым годом стало больше наездов на животных, больше аварий с велосипедистами и в разы выросли число ДТП с участим средств индивидуальной мобильности.
В ведомстве напомнили, что велосипедистам и пешеходам необходимо в тёмное время суток использовать светоотражающие элементы, а водителям мото- и электротранспорта, в том числе самокатчикам, нужна защитная экипировка.
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Лев Каштанов