В Серпухове на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение транспорта

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Серпухове 21 сентября на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
С 06:00 до 15:00 сложно будет проехать по участкам улиц: 2-й Московской; Чехова; Садовой; Луначарского и Старослободской. Также изменятся схемы движения автобусных маршрутов. Автобусы №3 «Вокзал – ул. Нижняя» и №8 «Вокзал – Прогонная ул. – Вокзал» проследуют от остановки «Вокзал» по ул. Ворошилова, Борисовскому шоссе и ул. Центральной с разворотом после остановки «ул. Прогонная» без остановок «ул. Нижняя», «Магазин №9», «Музей», «Военкомат», «По требованию», «пл. Ленина» и «ул. Чехова».
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Автобус №20к «Вокзал – Высоцкий монастырь» будет ходить от остановки «Вокзал» до остановки «пл. Ленина» с разворотом в обратную сторону в районе парка им. Олега Степанова. В Минтрансе просят водителей и пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ранее сообщалось, что спортивное мероприятие БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу. Участников ждут различные соревнования и развлечения.
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Фото: пресс-служба Минтранса МО
Автобус №20к «Вокзал – Высоцкий монастырь» будет ходить от остановки «Вокзал» до остановки «пл. Ленина» с разворотом в обратную сторону в районе парка им. Олега Степанова. В Минтрансе просят водителей и пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ранее сообщалось, что спортивное мероприятие БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу. Участников ждут различные соревнования и развлечения.
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Лора Луганская