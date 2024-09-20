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В Серпухове на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение транспорта

20 сентября 2024, 20:26
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Серпухове 21 сентября на время БОКСЗАБЕГА ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
С 06:00 до 15:00 сложно будет проехать по участкам улиц: 2-й Московской; Чехова; Садовой; Луначарского и Старослободской. Также изменятся схемы движения автобусных маршрутов. Автобусы №3 «Вокзал – ул. Нижняя» и №8 «Вокзал – Прогонная ул. – Вокзал» проследуют от остановки «Вокзал» по ул. Ворошилова, Борисовскому шоссе и ул. Центральной с разворотом после остановки «ул. Прогонная» без остановок «ул. Нижняя», «Магазин №9», «Музей», «Военкомат», «По требованию», «пл. Ленина» и «ул. Чехова».

Фото: пресс-служба Минтранса МО



Автобус №20к «Вокзал – Высоцкий монастырь» будет ходить от остановки «Вокзал» до остановки «пл. Ленина» с разворотом в обратную сторону в районе парка им. Олега Степанова. В Минтрансе просят водителей и пассажиров быть внимательными и заранее планировать поездки.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее сообщалось, что спортивное мероприятие БОКСЗАБЕГ под девизом «Беги вдоль Оки!» состоится в городском округе Серпухов в ближайшую субботу. Участников ждут различные соревнования и развлечения.

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#серпухов
В Чехове открыли модернизированную площадку для отходов «Мегабак»
20 сентября 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В городском округе Чехов открыли модернизированную площадку «Мегабак». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Подмосковье продолжают модернизацию и обновление площадок проекта «Мегабак». Расширяется территория, устанавливаются дополнительные баки. Теперь жители смогут сдать не только бытовые отходы по разным фракциям, но и крупногабаритный мусор, а также получить вознаграждение за электротехнику и другое вторсырьё», – отметили в ведомстве.
На церемонии открытия участники с пользой провели время и сдали на переработку ненужные вещи. Волонтёры рассказали посетителям о правилах сортировки отходов и показали, как подготовить сырье к сдаче.

Модернизированная площадка работает в понедельник – пятницу с 9:00 до 19:00; в субботу – с 10:00 до 17:00. Воскресенье – выходной день.

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#московская область
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Дмитрий Медведев возглавил комиссию СБ по комплектованию армии контрактниками
Медведев возглавил комиссию СБ РФ по комплектованию армии контрактниками
20 сентября 2024, 19:43

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возглавил межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Это следует опубликованного 20 сентября указа президента России Владимира Путина.
«Президент РФ Владимир Путин образовал в Совете безопасности РФ межведомственную комиссию по комплектованию Вооруженных сил РФ», — сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что Россия кратно повысила выпуск особо востребованного вооружения.

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«Деятельность шайтанов»: почему YouTube вновь заработал в России, на чем настоял Рамзан Кадыров
20 сентября 2024, 19:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

YouTube начал работать в России без замедления. Пользователи сообщили о нормализации скорости загрузки приложения и контента. О том, правда ли платформа возобновила свою деятельность и по каким причинам вводились ограничения расскажет редакция «Радио 1».

Когда начал тормозить YouTube


В период с 3 июня по 9 сентября 2024 года среднее время начала воспроизведения видео на YouTube увеличилось с 1,21 секунды до 11,01 секунды. На мобильных устройствах скорость загрузки возросла с 1,76 секунды до 3,83 секунды. При этом на фиксированных сетях доля пользователей YouTube, которые не дожидаются загрузки видео, в пять раз выше, чем на мобильных.

«Это объясняется разницей в абсолютном значении времени ожидания открытия ролика», — объяснил директор по продуктам организации Vigo Антон Прокопенко.

О грядущих проблемах с YouTube было озвучено ранее. 24 июля «Ростелеком» сообщил о росте жалоб на качество работы платформы. В компании связали это с техническими неполадками, за которые отвечает корпорация Google. Однако несмотря на проблемы при воспроизведении видео на YouTube в высоком качестве, многие пользователи продолжали использовать VPN и другие способы обхода ограничений.

Причины замедления платформы


Перед существенным замедлением скорости работы YouTube сообщалось о проблемах с оборудованием Google, используемым в инфраструктуре западной компании на стыках ее сетей с сетями российских операторов. Это оборудование влияет на скорость загрузки контента и отвечает за кэширование через систему Google Global Cache.

«Из-за сложностей в эксплуатации данного оборудования и невозможности его расширения на фоне увеличивающегося трафика наблюдается серьезная перегрузка существующих мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может негативно сказаться на скорости загрузки и качестве воспроизведения видео на YouTube для абонентов всех российских операторов», — заявили в «Ростелекоме».

На вопросы журналистов о том, не планируется ли в России блокировка YouTube в целом, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда ответил: «Нет, таких планов не было».
При этом глава Чечни Рамзан Кадыров призвал деятельность платформы запретить, отметив, что она поддерживает «деятельность шайтанов».

«Я никогда не захожу в YouTube. К сожалению, мы опаздываем: давно надо было закрыть YouTube, не замедлять, а заблокировать. Потому что все наши каналы – именно те, которые защищают интересы России, Чеченской Республики, человека, свободу слова – они сразу блокируют. А тех шайтанов, которые вводят людей в заблуждение... – они их поддерживают, поднимают. Поэтому давно надо было блокировать. Не замедлять, а блокировать. И все, все американские сайты, каналы надо заблокировать», – сказал Кадыров журналистам.

Позже о нарушении платформой законодательства РФ сообщили в Роскомнадзоре.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства и неуважение к нашей стране и гражданам являются причиной для принятия мер в отношении YouTube», – пояснили в ведомстве.

Фото: РИА Новости/champpixs

На каких устройствах тормозит YouTube


Накануне введения мер по ограничению скорости YouTube, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что это затронет только стационарные компьютеры, подключенные к Сети посредством провода.


Правда ли, что с 20 сентября YouTube снова заработал


20 сентября россияне начали сообщать о восстановлении нормальной работы YouTube — сервис стал доступен на компьютерах и телевизорах, а также на смартфонах через Wi-Fi. Пользователи отметили улучшение скорости загрузки контента.


Почему YouTube снова заработал и вернется ли платформа в Россию


Официальных комментариев от Роскомнадзора или компании Google по поводу восстановления доступа к YouTube в России пока не поступало. Абоненты «Ростелекома», SkyNet и других региональных провайдеров подтвердили, что YouTube работает стабильно и быстро, без необходимости в дополнительных способах ускорения.


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«Зимой животное может погибнуть»: кинологи рассказали о проблеме оставления собак ​на дачах
Кинолог Голубев: решение взять собаку должно быть обдуманным
20 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/Osobystist

Конец летнего сезона зачастую связан с появлением бездомных собак на участках за городом. В этот период животных, которых люди приютили на время, пока они жили на даче, оставляют на участках в одиночестве.
Подробнее о проблеме в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, большинство людей не осознает, что делая подобное «доброе» дело, они только ухудшают ситуацию.

«Если животное привыкает, что его кормят и заботятся о нем, ему будет сложно снова приспособиться к жизни на улице без хозяина, зимой животное может погибнуть, так как не сможет найти себе еду самостоятельно. Также такие безнадзорные животные могут сбиваться в стаи и представлять опасность для окружающих. Помогать безнадзорным собакам нужно правильно, не стоит проявлять мнимый гуманизм», — отметил Голубев.

Опасность оставления собак на дачах

Если на участок прибилась собака, решение оставить ее у себя должно быть обдуманным и окончательным. Нельзя приютить животное на время дачного сезона, после чего бросить на произвол судьбы. Собака может сильно привыкнуть к человеку рядом, она понимает, что ей больше не нужно ежедневно искать себе пропитание. Оставляя такого питомца одного, люди обрекают его на смерть. Человек, который сделал «доброе дело» может стать причиной гибели животного, а также создать опасную ситуацию для общества.

Что делать, если вы нашли оставленную собаку

Если вы нашли бездомную собаку за городом, будьте внимательны. Главное соблюдать безопасность: не подходить к животному сразу, от испуга собака может проявить агрессию. Если животное легко идет на контакт и доверяет человеку, следует разглядеть, есть ли на нем ошейник с указанным адресом хозяина. Не обнаружив адресника, попробуйте походить по ближайшим участкам, чтобы выяснить не убежала ли найденная собака.

Если хозяина найти не удалось, то постарайтесь найти питомцу новый дом, при этом необходимо принять взвешенное решение, сможете ли вы оставить его на время у себя или вам нужно найти ему передержку. Разместите объявления с подробным описанием собаки, предварительно добавив в него фотографию. Для размещения следует использовать все доступные ресурсы. Также можно связаться с волонтёрами и администраторами групп помощи животным.

Важно помнить, что решение взять собаку должно быть обдуманным, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака является другом навсегда, а не на время, пока есть комфортные условия.

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В Подмосковье составили интерактивную карту пунктов приёма вторсырья
20 сентября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье все пункты приёма вторичного сырья нанесли на интерактивную карту. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В регионе активно развивают сеть пунктов приёма отходов, пригодных для вторичной переработки, – текстиля, пластика и алюминия. В 34 городских округах Подмосковья установлено порядка 1,3 тыс. контейнеров только для приёма текстиля. По данным министерства, около 78% текстильных отходов в Московской области пригодны для переработки.
«В прошлом году собрали более 2 тыс. тонн текстиля. Это говорит о вовлечённости жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья. Мы начали разрабатывать удобную для поиска интерактивную карту всех пунктов сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и на общественных пространствах», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Жители могут самостоятельно по геолокации выбрать удобную точку, чтобы сдать ненужный текстиль, алюминий и пластик. Карту разместили на региональном портале госуслуг.

Как пояснили в ведомстве, вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся. Изношенный текстиль одежду, предметы декора и быта – отправляют на переработку. Из него делают ветошь, волокно или утеплитель.

За сданное вторсырьё жители получают бонусы, которые можно потратить на покупки, проезд, оплату сервисов и услуг.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#вторсырьё
#подмосковье
#московская область
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В 2024 году в Подмосковье обустроят 11 лесопарков за 6 млрд рублей
20 сентября 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Московской области за текущий год планируется обустроить 11 лесопарков. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня лесов Подмосковья, который ежегодно отмечается в третью субботу сентября. Праздник напоминает о важности сохранения леса и приумножения его богатства.
«Леса Подмосковья – наше общее наследие. Важно помнить, что они требуют защиты и внимания. Мы должны бережно относиться к этим зелёным сокровищам, заботиться о них, чтобы сохранить для будущих поколений», – сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Как отметили в пресс-службе, в Московской области реализуется программа по обустройству лесопарковых зон «Парки в лесу». В 2024 году запланировано обустроить лесопарки «Загорское море» в Сергиево-Посадском городском округе; «Волкуша» в Лыткарине; «Талицкий лес» в Клину; Опалиховский лесопарк в Красногорске; «Апрелевка» в Наро-Фоминском городском округе; «Дубровицкий лес» и лесопарковую зону на ул. Высотной в Подольске; «Северный» в городском округе Пушкинский; «Химкинский лес»; «Губернский лес» в Чехове и «Супонево» в Одинцовском городском округе.

Как отметили в региональном парламенте, на реализацию этих мероприятий в 2024 году предусмотрено более 6 млрд рублей.

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#подмосковье
#московская область
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РПЦ поддержала идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников
Священник РПЦ призвал исключить теорию Дарвина из школьных учебников
20 сентября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/dan_wrench

Российская православная церковь поддержала идею, исключить из школьных учебников теорию эволюции английского натуралиста Чарльза Дарвина. этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую детей в заблуждение», – цитирует Лукьянова РИА Новости.

Ранее убрать из школьной программы теорию Дарвина предложил министру Сергею Кравцову экс-премьер Чечни и бывший мэр Грозного Муслим Хучиев. Помощник председателя правительства сделал заявление на заседании Всероссийского родительского комитета. По мнению Хучиева, теория эволюции способствует «духовному разложению» детей.

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#образование
#школы
#учебник
#рпц
#священник
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В Дубне капитально отремонтируют музыкальную и художественную школы
20 сентября 2024, 17:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Здание художественной и музыкальной школ, расположенное на улице Флёрова в Дубне, капитально отремонтируют, на время работ учёбу перенесут во временные локации, переезд начнётся уже в октябре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для нас это очень важно. Мы знаем, сколько детей здесь занимается. Я посещаю эту школу достаточно часто и могу сказать, что дети по-настоящему все одаренные. Они достойны нового современного здания», — заявил глава округа Дубна Максим Тихомиров.
В ходе работ будут обновлены все помещения: концертный зал и 26 классов музыкальной школы и шесть классов художественной, а также кабинеты администрации. Заменены будут все инженерные сети, и окна. Капитальный ремонт планируется сделать за год. По возвращении учебные заведения объединят в городскую школу искусств.

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#капремонт
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«Рожать или нет – выбор женщины»: адвокат оценила вероятность запрета чайлдфри законом
Адвокат Айвар о запрете движения чайлдфри: это мода, которая пришла к нам с Запада
20 сентября 2024, 16:22

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.
Председатель общероссийского движения «За права женщин России», адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала в беседе с «Радио 1» о том, возможно ли запретить движение чайлдфри на законодательном уровне.

По словам Айвар, когда женщина говорит, что не хочет иметь детей, то это является некоторым проявлением маскулинности. Однако репродуктивное право и репродуктивное здоровье закреплено за самой женщиной, отметила адвокат.

«Рожать детей или нет — выбор и право женщины. Никто не может навязать ей, во сколько лет надо выходить замуж или рожать детей. Но при этом само движение чайлдфри не совпадает с нашими нравственными ценностями, с укладом нашей страны и вообще оно вредно с точки зрения семейных ценностей. В таком случае его можно признать экстремистским сообществом, тогда упоминания об этом движении могут привести к возбуждению уголовного дела. Но мы должны понимать, что мы не можем запретить то, чего нет. Чайлдфри — это небольшое количество женщин, которые не хотят рожать, но при этом не приводят никаких убедительных доводов своей позиции», — подчеркнула Айвар.

Председатель общероссийского движения «За права женщин России» заявила, что российские законодатели могут запретить упоминать и пропагандировать движение чайлдфри. По мнению Айвар, множественные дискуссии, касающиеся данного движения, лишь привлекают ненужное внимание к чайлдфри. Не стоит об этом много говорить, чтобы не развивать эту порочную идеологию для будущих российских детей, сказала адвокат.

«Есть различного рода заболевания из-за которых женщины не могут родить. В обществе они могут говорить, что не хотят детей, однако на деле это может обозначать лишь отсутствие физической возможности. Необходимо разделять убеждения «ненавижу детей» и отсутствие возможности родить ребенка по причине проблем со здоровьем. Лично я не знаю ни одной женщины, которая бы рано или поздно не захотела иметь ребенка», — добавила Айвар.

Она отметила, что зачастую участницы этого движения не приводят никаких значимых аргументов. По словам профессора, такие женщины обладают некоторыми сложностями в коммуникации, либо у них может быть какая-то детская травма. Если психолог проработает эту проблему, то женщина поменяет свое отношение к детям, заключила Айвар.

«Откуда пошло движение? Это мода, которая пришла к нам с Запада. Давайте вернемся к своему воспитанию и своим корням. Нужно примерами прививать удовольствие от того, что в семье есть дети. При этом неважно одна ли женщина воспитывает ребенка или в полноценной семье. Государство должно привлекать к таким семьям внимание и помогать им», — подчеркнула адвокат.

Айвар заключила, что полностью поддерживает желание женщин учиться, и если есть возможность, то при этом параллельно создавать семью.

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