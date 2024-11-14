На восьми региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Автобусные остановки, расположенные на восьми региональных дорогах в семи городских округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Остановки отремонтировали на Октябрьском проспекте в Люберцах, на проспекте Победы в Ступине, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Первомайской улице в Лосино-Петровском и на Пироговском шоссе в деревне Высоково городского округа Мытищи», — говорится в сообщении.Кроме того, были отремонтированы остановки общественного транспорта на дороге в деревне Новленское и на 48-м километре Каширского шоссе в городском округе Домодедово.
В министерстве добавили, что проведение ремонта контролируется с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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