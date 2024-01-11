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МЧС: В Ярославской области загорелась кровля склада

11 января 2024, 02:48
Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Ярославской области горит кровля склада на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что пожар случился 11 января в Гаврилов-Ямском районе на улице Радищева.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли складского помещения. Существовала угроза распространения на соседние здания. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 01:45 пожар удалось локализовать на площади 3,9 квадратов», — проинформировали в МЧС.


По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвовали более 30 человек и 11 единиц техники.

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#мчс
#пожар
#происшествия
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В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
11 января 2024, 03:22

Фото: iStock/Nastco

В США 25 января состоится первая в истории страны казнь заключённого с использованием азота. Согласно судебным документам, суд штата Алабама не стал её запрещать, пишет РИА Новости.
Казнить планируется осуждённого за убийство женщины в 1988 году Кеннета Юджина Смита. Отмечается, что убийство американки заказал её супруг-священник, рассчитывающий получить страховку и рассчитаться с долгами.

«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — говорится в судебных документах.

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#суд
#сша
#убийство
#смерть
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В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
11 января 2024, 01:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На территории поселка Обухово в Московской области возник пожар на площади 8 тысяч квадратных метров, затронувший кровлю цеха по производству полимерной продукции. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, инцидент произошел 10 января, и по предварительной информации, пострадавших нет.
В 23:50 поступило сообщение о происшествии по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили, что горит крыша здания, где расположен цех по производству полимерной продукции.

Сотрудники предприятия успели эвакуироваться до прибытия службы пожаротушения. На ликвидацию пожара отправлены более 100 человек и 33 единицы техники.

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У берегов Камчатки произошло землетрясение — РАН
11 января 2024, 00:51

Фото: iStock/Petrovich9

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в 113 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 92 км под морским дном», — говорится в публикации.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось в населённых пунктах. Угроза цунами также не объявлялась.

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#камчатка
#ран
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СК завёл дело после гибели людей под колёсами поезда на станции «Рижская»
10 января 2024, 22:21

Фото: iStock/Akintevs

В Москве завели уголовное дело после гибели трёх человек под колёсами поезда на станции «Рижская», об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
Напомним, трагедия произошла вечером 10 января. По информации Telegram-канала SHOT, двое мужчин и женщина перебегали железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего попали под колёса электрички. Все трое скончались на месте происшествия от полученных травм.

При этом, по информации следствия, машинист заметил людей на путях и попытался экстренно затормозить, однако, не смог избежать столкновения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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#смерть
#москва
#железнодорожная станция
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Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о коммунальной аварии в Климовске
10 января 2024, 21:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Москве арестовал начальника котельной и замглавы администрации Подольска по делу о коммунальной аварии в Климовске, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
Напомним, авария на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) произошла 4 января. По информации «КоммерсантЪ», причиной случившегося стала неисправность частотного преобразователя дымососа водогрейного котла. В результате, жители 173 квартир микрорайона Климовск остались без тепло и электроснабжения.

10 января суд в Москве арестовал начальника «КСПЗ» Александр Чиков по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Также был арестован замглавы администрации Подольска, отвечающий за сферу ЖКХ, Роман Рязанцев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

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#суд
#авария
#климовск
#котельная
#подмосковье
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СК: В Свердловской области завели дело на мать подростков, избивших сироту
10 января 2024, 21:36

Фото: iStock/simpson33

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против матери подростков, которые жестоко избили девочку-сироту, об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Напомним, 29 декабря у одной из школ Нижнего Тагила двое пятиклассников ударили мальчика, а затем забили ногами одиннадцатилетнюю девочку-сироту. В результате, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в СК, мать обидчиков первой нанесла удар девочке по лицу, а потом стала мешать очевидцам, которые пытались остановить её сыновей от избиения девочки.

«Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

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#уголовное хулиганство
#азербайджан
#ск
#избиение
#школа
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Три человека пострадали в аварии с отказавшими тормозами автокрана в Геленджике
10 января 2024, 20:57

Фото: iStock/SafakOguz

В Геленджике в результате аварии с автокраном, у которого отказали тормоза, пострадали три человека, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошёл вечером 10 января на Новороссийской улице.

Неисправный автокран пронёсся по улицам Геленджика, протаранив десять автомобилей. В результате, три водителя пострадали. При этом, степень тяжести их травм не уточняется.

Спецтехника смогла остановиться только врезавшись в стену дома. Водителя автокрана экстренно госпитализировали. Как сообщил он сам, у техники отказали тормоза.

Напомним, сегодня на трассе в Тюменской области погибла мать троих детей. Её автомобиль врезался в грузовик, после чего легковушку разорвало на две части.

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#краснодарский край
#авария
#техника
#дтп
#госпитализация
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Бывшую замгенпрокурора Колинько и её дочь обнаружили мёртвыми в Киеве
10 января 2024, 20:05

Фото: iStock/Motortion

Бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь обнаружили мёртвыми в Киеве, об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
По информации СМИ, труп 71-летней Колинько обнаружили 10 января в её собственной киевской квартире. В доме произошёл потом, а женщина не открывала дверь. Соседям пришлось вызвать экстренные службы, чтобы взломать дверь, за которой и нашли тело женщины.

Колинько была тяжело больна. За ней ухаживала её дочь, которая проживала в соседней квартире. Её также нашли без признаков жизни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины смерти обеих женщин устанавливаются.

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#труп
#киев
#украина
#следователи
#прокуратура
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Сотрудника «Мосфильма» приговорили к 14 годам колонии за съемку детского порно
10 января 2024, 19:27

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего сотрудника «Мосфильма» Олега Гринчишина приговорили к 14 годам лишения свободы за совращение малолетних и съёмку детского порно, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 59-летний Гринчишин познакомился с Степаном Блиновым, который в тот момент находился в местах лишения свободы, а параллельно общался на форумах с несовершеннолетними. Мужчины стали работать вместе. Блинов совращал девочек в интернете и отправлял их Гринчишину, который и занимался изготовлением порнографического контента с детьми.

Когда Блинов вышел на свободу, то стал жить с 12-летней девочкой. Он заставлял её спать с другими мужчинами за деньги, также записывая всё происходящее на видео и отсылая Гринчишину.

В мае 2022 года Блинова задержали, а через него вышли и на его коллегу, Гринчишина.

Бывшего сотрудника «Мосфильма» приговорили к 14 годам лишения свободы, а его сообщника — к 19.

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#москва
#педофилия
#суд
#съёмки
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