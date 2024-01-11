МЧС: В Ярославской области загорелась кровля склада

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В Ярославской области горит кровля склада на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что пожар случился 11 января в Гаврилов-Ямском районе на улице Радищева.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвовали более 30 человек и 11 единиц техники.
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«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли складского помещения. Существовала угроза распространения на соседние здания. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 01:45 пожар удалось локализовать на площади 3,9 квадратов», — проинформировали в МЧС.
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Диана Аванесян