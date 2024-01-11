На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров

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В Москве на шоссе Энтузиастов горит здание площадью 1000 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Уточняется, что в настоящее время проводится наращивание сил и средств.
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«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном административно-производственном здании около 1 тысячи квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.
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Диана Аванесян