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На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров

МЧС: В Москве вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров
11 января 2024, 03:50
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве на шоссе Энтузиастов горит здание площадью 1000 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном административно-производственном здании около 1 тысячи квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.


Уточняется, что в настоящее время проводится наращивание сил и средств.

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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции
11 января 2024, 04:57

Фото: iStock/sarawutk

Пожарные успешно потушили открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в официальном канале МЧС РФ в Telegram.
Ранее ведомство информировало о возгорании кровли цеха на площади 8 тысяч квадратных метров в поселке Обухово Московской области, с предварительной информацией о отсутствии пострадавших.

«В регионе Московской области сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций», — отмечено в официальном сообщении.
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#мчс
#пожар
#пожарный
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#сотрудники
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В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
МЧС: в Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
11 января 2024, 04:40

Фото: iStock/MattGush

Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве удалось взять под контроль, сообщили в телеграм-канале МЧС.
Огонь удалось локализовать на площади в 2 тысячи квадратных метров. Ранее ведомство уведомило о возгорании в данном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Информация о пострадавших не поступало. На место происшествия направлен пожарный поезд.

«Пожарные МЧС России в Москве успешно ограничили огонь на площади 2000 квадратных метров», — говорится в официальном сообщении.
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#мчс
#пожарный
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#пожарные
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В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
11 января 2024, 03:22

Фото: iStock/Nastco

В США 25 января состоится первая в истории страны казнь заключённого с использованием азота. Согласно судебным документам, суд штата Алабама не стал её запрещать, пишет РИА Новости.
Казнить планируется осуждённого за убийство женщины в 1988 году Кеннета Юджина Смита. Отмечается, что убийство американки заказал её супруг-священник, рассчитывающий получить страховку и рассчитаться с долгами.

«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — говорится в судебных документах.

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#смерть
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МЧС: В Ярославской области загорелась кровля склада
11 января 2024, 02:48

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Ярославской области горит кровля склада на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что пожар случился 11 января в Гаврилов-Ямском районе на улице Радищева.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли складского помещения. Существовала угроза распространения на соседние здания. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 01:45 пожар удалось локализовать на площади 3,9 квадратов», — проинформировали в МЧС.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвовали более 30 человек и 11 единиц техники.

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#мчс
#пожар
#происшествия
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В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
11 января 2024, 01:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На территории поселка Обухово в Московской области возник пожар на площади 8 тысяч квадратных метров, затронувший кровлю цеха по производству полимерной продукции. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, инцидент произошел 10 января, и по предварительной информации, пострадавших нет.
В 23:50 поступило сообщение о происшествии по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили, что горит крыша здания, где расположен цех по производству полимерной продукции.

Сотрудники предприятия успели эвакуироваться до прибытия службы пожаротушения. На ликвидацию пожара отправлены более 100 человек и 33 единицы техники.

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#крыша
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У берегов Камчатки произошло землетрясение — РАН
11 января 2024, 00:51

Фото: iStock/Petrovich9

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в 113 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 92 км под морским дном», — говорится в публикации.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось в населённых пунктах. Угроза цунами также не объявлялась.

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#камчатка
#ран
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СК завёл дело после гибели людей под колёсами поезда на станции «Рижская»
10 января 2024, 22:21

Фото: iStock/Akintevs

В Москве завели уголовное дело после гибели трёх человек под колёсами поезда на станции «Рижская», об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
Напомним, трагедия произошла вечером 10 января. По информации Telegram-канала SHOT, двое мужчин и женщина перебегали железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего попали под колёса электрички. Все трое скончались на месте происшествия от полученных травм.

При этом, по информации следствия, машинист заметил людей на путях и попытался экстренно затормозить, однако, не смог избежать столкновения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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#смерть
#москва
#железнодорожная станция
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Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о коммунальной аварии в Климовске
10 января 2024, 21:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Москве арестовал начальника котельной и замглавы администрации Подольска по делу о коммунальной аварии в Климовске, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
Напомним, авария на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) произошла 4 января. По информации «КоммерсантЪ», причиной случившегося стала неисправность частотного преобразователя дымососа водогрейного котла. В результате, жители 173 квартир микрорайона Климовск остались без тепло и электроснабжения.

10 января суд в Москве арестовал начальника «КСПЗ» Александр Чиков по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Также был арестован замглавы администрации Подольска, отвечающий за сферу ЖКХ, Роман Рязанцев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

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#котельная
#подмосковье
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СК: В Свердловской области завели дело на мать подростков, избивших сироту
10 января 2024, 21:36

Фото: iStock/simpson33

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против матери подростков, которые жестоко избили девочку-сироту, об этом сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Напомним, 29 декабря у одной из школ Нижнего Тагила двое пятиклассников ударили мальчика, а затем забили ногами одиннадцатилетнюю девочку-сироту. В результате, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в СК, мать обидчиков первой нанесла удар девочке по лицу, а потом стала мешать очевидцам, которые пытались остановить её сыновей от избиения девочки.

«Возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Республики Азербайджан, 1986 года рождения, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и частью 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления)», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

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#уголовное хулиганство
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#ск
#избиение
#школа
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