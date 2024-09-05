В Богородском округе загорелся лес, поджигателей нашли

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл на территории Кудиновского участкового лесничества в одном километре от посёлка Зелёный Богородского городского округа, возгорание удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание площадью 0,01 гектара было обнаружено в ходе наземного патрулирования. На место немедленно отправили пять лесных пожарных и три единицы спецтехники. На ликвидацию огня ушёл час», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновные в поджоге уже установлены, материалы по делу направлены в надзорные органы.
В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. В некоторых случаях возможно привлечение виновного к уголовной ответственности и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов