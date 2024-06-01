МО: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК

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ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, данная атака является ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и транспорта РФ. В Минобороны заключили, что цель успешно достигнута.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова