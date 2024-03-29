На всей территории Украины запустили сигнал воздушной тревоги

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные из официальных источников, призванных предупредить население, пишет информационное агентство ТАСС.
Некоторые регионы на несколько часов вошли в красную зону, а в 05:00 по московскому времени было объявлено предупреждение о воздушной угрозе для всей Украины.
Ранее взрывы были слышны в Киевской области и Харькове.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов