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Украинский военнопленный Анатолий Прокунин заявил, что удивлен лживыми сообщениями украинских журналистов о ситуации на Запорожском фронте, передает РИА Новости.
Военнопленный отметил, что украинские СМИ искажают факты на линии фронта. Он рассказал, что был ранен в Работино и в то же время сообщил, что украинская армия потерпела поражение в этом районе. Однако в тот же день украинские журналисты сообщили, что ВСУ добились успеха на этом участке и продвинулись на глубину до двух километров.
Ранее в Великобритании заявили, что Украина, согласно прогнозам, потерпит поражение в конфликте с Россией ближе к лету текущего года.
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«Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?» – возмутился он.
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Александр Климов