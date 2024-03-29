Стало известно о секрете британских танков на Украине

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Великобритания поставила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони, высказался военный обозреватель Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.
«Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными», – предположил автор материала.Ранее в Британии заявили о поражении Украины к лету текущего года.
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В Британии заявили о поражении Украины к лету
Александр Климов