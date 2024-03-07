На Всемирном молодёжном фестивале в Сочи гостям раздали игрушки в виде Путина

Фото: сайт Кремля
На Всемирном фестивале молодежи, который состоялся в Сочи, гости в качестве памятного сувенира могли получить плюшевую игрушку, похожую на президента России Владимира Путина. Об этом сообщают «Sochi1.RU».
Вчера на Черноморском побережье России завершился Всемирный фестиваль молодежи, в церемонии закрытия которого принял участие президент России Владимир Путин.
Участникам форума преподнесли в подарок плюшевого героя в кимоно, очень похожего внешне на российского лидера. Гости фестиваля назвали его «Путяш». Автор столь желанного сувенира пока неизвестен.
Ранее сообщалось, что Путин заявил, что участники фестиваля создали на юге России настоящий город молодежи мира. Президент порассуждал о равенстве всех людей и о возможностях, которые даны в жизни каждому из нас.
Президент назвал традиционные ценности фундаментом бытия и поблагодарил всех гостей мероприятия за участие.
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Участникам форума преподнесли в подарок плюшевого героя в кимоно, очень похожего внешне на российского лидера. Гости фестиваля назвали его «Путяш». Автор столь желанного сувенира пока неизвестен.
Президент назвал традиционные ценности фундаментом бытия и поблагодарил всех гостей мероприятия за участие.
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Мария Федоровцева