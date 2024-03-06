Путин призвал создать россиянам все условия для отдыха внутри страны этим летом

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Владимир Путин подчеркнул, что необходимо предпринять все меры для того, чтобы многие граждане смогли отдохнуть этим летом в России, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства высказал мнение, что отдых внутри страны должен быть доступным по ценовой политике и при этом отвечать всем требованиям комфорта и удобства. У граждан должен быть выбор, какой отдых в России они хотят для себя организовать: пляжный, горнолыжный, познавательный.
Черноморское побережье России способно утолить спрос даже у самых взыскательных туристов - здесь есть и море, и горы, и всевозможные исторические и культурные достопримечательности. Важно обеспечить скоростное транспортное сообщение между центральными и южными регионами страны, обеспечить грамотное ценообразование при покупке билетов в санатории, отели и пансионаты, а также предоставлять качественный сервис, чтобы люди не стремились ездить отдыхать за границу.
Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с директором МАГАТЭ в Сочи. Ранее президент озвучивал идею построить новую магистраль Джубга — Сочи со множеством тоннелей и мостов.
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Мария Федоровцева