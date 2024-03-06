Путин намерен сократить время движения поездов от Москвы до Черного моря

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Президент РФ Владимир Путин призвал профильные ведомства задуматься над вопросом, как сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья до 16 часов. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня на совещании по развитию Юга России и Приазовья Владимир Путин выразил обеспокоенность, что минимальное время следования поездов из Москвы до Черноморского побережья России составляет 21 час. Если люди едут отдыхать с маленькими детьми, такое время в пути может быть неудобным. Глава государства подчеркнул, что нужно сократить время движения поездов до 16 часов для удобства россиян.
Ранее в РЖД рассказали о строительстве в России пяти высокоскоростных магистралей. В первую очередь планируется строительство магистраль Москва – Санкт-Петербург. Следующим этапом развития транспортной системы России станет строительство новой железнодорожной артерии Москва – Екатеринбург, после этого появятся магистрали по направлениям: Москва – Адлер, Москва – Минск и пятым объектом станет строительство дороги Москва – Рязань.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, поезда по которой ходят со скоростью от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Владимир Путин высказал свое намерение исправить такое положение дел.
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Мария Федоровцева