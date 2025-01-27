Гран-при всероссийского конкурса спортпроектов «Ты в игре» составит 1 млн рублей

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Пятый сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» проводится в России, приём заявок стартовал в ноябре прошлого года и продлится до 14 марта, победителей ждут крупные гранты на развитие их инициатив, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всероссийский конкурс «Ты в игре» помогает находить и поддерживать уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру, спорт, и в целом здоровый образ жизни», — говорится в сообщении.Отмечается, что за четыре года существования конкурса участие в нём приняли более 16 тысяч проектов со всей России.
Конкурс проводится по восьми номинациям: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Корпоративный спорт», «Безграничные возможности», «Трансформация в спорте», «Спортивный туризм» и «Медиа». Победители номинаций получат по 300 тысяч рублей, а гран-при конкурса составит 1 миллион рублей. Кроме того, специальный приз предусмотрен для победителя народного голосования.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.
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