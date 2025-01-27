Приём заявок на премию «Хрустальный компас» завершится 10 февраля

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В России продолжается приём заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас» за проекты и достижения в области науки, культуры и просветительской деятельности. Премия проводится каждый год под эгидой Русского географического общества, в этом году заявки будут приниматься до 10 февраля, сообщает пресс-служба «Хрустального компаса».
«Премия присуждается в девяти основных и двух спецноминациях. В число основных номинаций вошли: «Просвещение», «Научное достижение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Путешествие и экспедиция», «Фоторабота» и «Гражданская позиция», — говорится в сообщении.Отмечается, что специальными номинациями стали «Лучший региональный проект» и «Признание общественности».
Подробная информация о премии «Хрустальный компас» размещена на сайте проекта.
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