На Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
12 мая на первом Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе Министерстве социального развития региона.
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль, который продлится до 19 мая.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Второй парой счастливых молодожёнов стали Емельяновы Иван и Дарья из Королёва. По их словам, главное в семье — это взаимопонимание и поддержка. Они также заявили, что очень рады находиться на фестивале в этот торжественный для себя день.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Для семейных пар из Подмосковья прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне. Там они приняли участие в тематической свадебной викторине. Молодожёны с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.
В рамках масштабного мероприятия молодожёнам передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента Владимира Путина.
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«Решили расписаться на выставке «Россия», потому что — это уникальный шанс переодеться в русские народные костюмы и пожениться. Очень запоминающаяся свадьба у нас, не как у всех», — поделились своими впечатлениями Иманбаевы Батырхан и Анна из города Мытищи.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Второй парой счастливых молодожёнов стали Емельяновы Иван и Дарья из Королёва. По их словам, главное в семье — это взаимопонимание и поддержка. Они также заявили, что очень рады находиться на фестивале в этот торжественный для себя день.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Для семейных пар из Подмосковья прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне. Там они приняли участие в тематической свадебной викторине. Молодожёны с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.
В рамках масштабного мероприятия молодожёнам передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента Владимира Путина.
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Евгения Парфентьева