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На Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья

12 мая 2024, 18:04
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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12 мая на первом Всероссийском свадебном фестивале поженились две пары из Подмосковья, об этом сообщили в пресс-службе Министерстве социального развития региона.
На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал первый Всероссийский свадебный фестиваль, который продлится до 19 мая.

«Решили расписаться на выставке «Россия», потому что — это уникальный шанс переодеться в русские народные костюмы и пожениться. Очень запоминающаяся свадьба у нас, не как у всех», — поделились своими впечатлениями Иманбаевы Батырхан и Анна из города Мытищи.


Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Второй парой счастливых молодожёнов стали Емельяновы Иван и Дарья из Королёва. По их словам, главное в семье — это взаимопонимание и поддержка. Они также заявили, что очень рады находиться на фестивале в этот торжественный для себя день.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Для семейных пар из Подмосковья прошла экскурсия по стенду Московской области в 75 павильоне. Там они приняли участие в тематической свадебной викторине. Молодожёны с легкостью ответили на вопросы о семейных традициях и свадебных обрядах, по итогам которой получили памятные подарки.

В рамках масштабного мероприятия молодожёнам передали огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России», который был зажжён в рамках торжественной церемонии старта Года семьи c участием Президента Владимира Путина.

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#подмосковье
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#свадьба
#минсоцразвития мо
В Химках впервые провели фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест»
12 мая 2024, 16:28

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки провели первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест», об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
На фестивале, который прошёл в храме Георгия Победоносца, собрались 20 лучших звонарей из Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, Владимира.

«Участников из разных уголков страны и несколько сотен зрителей собрал фестиваль в этом году. Уверен, мероприятие станет доброй традицией», — заявил глава Химок Дмитрий Волошин.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
В программу вошли выступления профессиональных звонарей монастырей России – Николая Завьялова, Николая Самарина, Галины Филимоновой, Анны Слепцовой, а также фольклорного ансамбля «Звонцы».

Попробовать себя в звонарном искусстве смогли не только профессионалы, но и все участники фестиваля, для которых подготовили переносную звонницу.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
«И для Фирсановки, и для Химок — это первый фестиваль колокольного звона, который мы проводим в Светлую Пасхальную неделю. Хотелось, чтобы все услышали и узнали о том, что есть великие русские мастера колокольного звона. Наша цель — познакомить людей с нашей русской культурой, звонарным мастерством», — отметил настоятель храма Георгия Победоносца, священник Кирилл.

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#химки
#дмитрий волошин
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#церковь
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В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы
Депутат Макаров: 20 мая начнется публичное обсуждение налоговой реформы
12 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Начиная с 20 мая, в Государственной думе Российской Федерации начнется публичное обсуждение различных подходов к модернизации налоговой системы, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.
«Публичное обсуждение планируется начать 20 мая в 12 часов на экспертном совете комитета по бюджету и налогам. Мы пригласим к участию всех заинтересованных лиц: представителей бизнес-сообщества, экспертов, ученых», — подчеркнул депутат.
Ранее, 8 мая, исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на следующей неделе ведомство планирует обсудить с представителями бизнеса и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

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#бизнес
#налоги
#антон силуанов
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#всу
#рф
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Умер американец, которому впервые в истории медицины пересадили свиную почку
12 мая 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Умер американец, которому первому в мире была проведена трансплантация почки свиньи. Операция по пересадке донорского органа животного была проведена в марте этого года.
Ричард Слейман из Массачусетса провёл под скальпелем хирурга четыре часа, сообщает АВС News. Операция прошла успешно, отторжения не произошло, и в начале апреля 62-летнего американца выписали из больницы домой. Однако спустя два месяца после хирургического вмешательства он скончался.

В больнице выразили соболезнования по поводу кончины Ричарда, однако добавили, что не видят причин того, что его смерть стала следствием недавней операции.

В публикации указано, что почка для трансплантации была предоставлена фармацевтической компанией от донора свиньи с отредактированными генами по технологии CRISPR-Cas9. В истории болезни Слеймана указано, что вредные свиные гены были удалены, а также добавлены некоторые гены человека для совместимости пересаживаемого органа с организмом человека.

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Новая модель высшего образования будет введена более чем в тысяче вузов РФ
Чернышенко: новую модель высшего образования введут в вузы РФ с 2026 года
12 мая 2024, 14:39

Фото: Минобразования МО

На заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию кандидат на должность вице-премьера Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что новая модель высшего образования, начиная с 2026 года, будет распространена на более чем тысячу российских вузов, передает ТАСС.
В настоящее время такая модель уже реализуется в шести вузах России.

Ранее председатель Правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера РФ, который продолжит надзор за сферами спорта, туризма, информационных технологий, связи, культуры и СМИ.

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#рф
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В РФ заявили, что женщин репродуктивного возраста станет меньше
Голикова: в РФ будет снижаться количество женщин репродуктивного возраста
12 мая 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова высказала мнение о сокращении численности женщин репродуктивного возраста в России.
По ее словам, необходимо разработать соответствующие меры поддержки семей, учитывая то, что сегодня женщины все чаще принимают решение о рождении первого ребенка в более зрелом возрасте, передает ТАСС.

Голикова отметила, что количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, значительно уменьшилось, и эта тенденция будет сохраняться на протяжении длительного времени. Однако она также отметила, что число женщин в возрасте от 20 до 29 лет начнет увеличиваться после 2028 года.

Ранее депутат Государственной думы Яна Лантратова высказала мнение о необходимости отмены платы за детские сады для многодетных семей в России. По ее мнению, бесплатное дошкольное образование станет эффективной мерой поддержки семей и способствует увеличению рождаемости в стране.

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#детские сады
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#депутат
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В России планируют ужесточить контроль за майнингом в жилых помещениях
12 мая 2024, 11:09

Фото: istockphoto/bernardbodo

Экспертный совет при правительстве предложил с помощью удаленного доступа через счётчики выявлять превышение показателей расхода электроэнергии. По мнению специалистов, такая мера поможет ужесточить контроль за теневым майнингом.
Эксперты намерены направить свои рекомендации на рассмотрение правительству, сообщают «Известия». Теневые майнеры — люди, которые без регистрации своего бизнеса устанавливают в помещениях и гаражах оборудование для добычи криптовалюты. Использование такого оборудования влечёт за собой потребление большого объёма электроэнергии.

С помощью дистанционных проверок счётчиков будет сравниваться фактический расход электричества с тем, который заявлен в квитанциях. В случае расхождения показателей теневым майнерам будут назначаться штрафы в размере превышений допустимых затрат электроэнергии. Причём расчёт будет осуществляться по более высокому тарифу, как для промышленных предприятий. По мнению специалистов, такой подход заметно облегчит и активизирует борьбу с нарушителями.

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Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник
12 мая в России отметят праздник Красная горка или Антипасха
12 мая 2024, 10:03

Фото: iStock/artplus

В первое воскресенье после Пасхи верующие отмечают праздник Красная горка, который также называют Антипасхой.
В чём смысл этого праздника, какие на Антипасху существуют традиции и приметы, расскажет редакция «Радио 1».

История праздника Красная горка


В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Красная горка считался преимущественно девичьим праздником.

В первую очередь Красную горку относят к богу плодородия Яриле. Также дату связывают с богиней Ладой — повелительницей увеселительных мероприятий, весны и любви.

Однако священнослужители не считают, что праздник порочен или вреден. Православному человек не зазорно радоваться вступлению весны в силу, возрождению природы ото сна после зимы. Это праздник олицетворяет победу жизни над смертью.

Как отметят Красную горку в 2024 году


Красная горка относится к «переходящим» праздникам и не имеет конкретной даты. Антипасху праздную в следующее после Пасхи воскресенье. В 2024 году Красная горка выпала на воскресенье 12 мая.

Церковные традиции Красной горки


Для православных верующих Антипасха — это торжественное завершение Светлой седмицы. Накануне этого дня, в Светлую субботу, в последний раз служат литургию по пасхальному чину, а перед вечерней службой закрывают Царские врата, стоявшие открытыми всю Светлую седмицу.

Народные традиции Красной горки


На Руси молодёжь, отмечая Красную горку, участвовала в гуляньях, которые продолжались до поздней ночи. Незамужние девушки надевали лучшие наряды, чтобы покрасоваться перед потенциальными женихами, а парни не упускали возможности поближе познакомиться с возможными невестами. Считалось, что пара, которая сложится в праздник Красной горки, будет очень счастлива в семейной жизни.

Проводить праздник дома считалось дурным тоном, а в некоторых регионах даже грехом. Согласно поверью, тот, кто пропустит веселье, никогда не сыграет свадьбу, если же брак состоится, он будет неудачным.

Распространенной забавой на Красную горку было катание крашеных яиц. Молодые люди поднимались на горки и скатывали пасхальное угощение вниз — у кого дальше укатится, тот весь год будет самым здоровым и удачливым.

Что можно делать на Красную горку


По древней славянской традиции, в этот день можно начинать венчаться, ведь с этого дня церковь возобновляет проведение таинства после Великого поста. Однако спланировать церемонию лучше заранее, потому что желающих сочетаться церковным браком в праздник очень много.

С Красной горки можно начинать есть мясо, молочные продукты и любую другую пищу, которая была запрещена во время Великого поста.

Православным верующим на Антипасху рекомендуется посетить службу в храме и причаститься. Церковь не рекомендует посещать кладбища в этот день, однако, по славянской традиции почтить память усопших близких следует именно на Антипасху.

Чего нельзя делать на Красную горку


В праздник Антипасхи запрещено гадать и проводить другие магические обряды. Также рекомендуется не плакать и не грустить — считается, что так можно навлечь на себя беду.

На Красную горку нельзя надевать старую одежду, совсем наоборот — необходимо нарядиться в самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. Неудивительно, что в соответствии с традициями рекомендуется одеться в красный цвет.

Собравшись на Антипасху за семейным столом переедать не рекомендуется. Также строго запрещено выбрасывать еду со стола.

Супругам или влюбленным следует провести день вместе, иначе им грозит расставание в будущем.

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#пасха
#церковь
#праздник
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Британский католический священник рассказал прихожанам, что «Иисус умер с эрекцией»
Британский католический священник шокировал прихожан рассказом о смерти Иисуса
12 мая 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Dziurek

Иисус Христос умер с эрекцией. Об этом рассказал прихожанам во время проповеди отец Томас Макхейл, священник католической церкви в городке Консетт в английском графстве Дарем.
Свою сентенцию продвинутый священнослужитель выдвинул во время проповеди в Страстную пятницу, сообщает британская газета The Times. Авторы публикации отмечают, что, по традиции, в этот день на службу приходит много семей с маленькими детьми. Представители паствы не оценили идею отца Томаса и подали на него жалобу.

Местная епархия отреагировала на сообщение прихожан и провела собственное расследование. По его результатам священнику решили объявить выговор, а также объяснили ему неуместность толкования некоторых физиологических деталей в отношении Господа Бога.

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#священник
#церковь
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Вице-канцлер Швейцарии Симонацци умер в 55 лет во время похода в горы
12 мая 2024, 08:02

Фото: istockphoto/william87

Спикер Федерального совета и вице-канцлер Швейцарии Андре Смонацци внезапно скончался в возрасте 55 лет. Это произошло во время похода в горы.
В пресс-релизе, опубликованном на официальном правительственном портале, сообщается, что политик и государственный чиновник очень любил отдых в горах. Во время очередного похода Симонацци внезапно потерял сознание и умер. У него остались жена и трое взрослых детей. Точная причина смерти будет объявлена после проведения соответствующих экспертиз. Члены Федерального совета и федеральный канцлер выразили глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной коллеги.

Андре Симонацци окончил Высший институт международных отношений в Женеве. До работы в швейцарском правительстве он был журналистом, а также работал специалистом по связям с общественностью.

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#соболезнования
#швейцария
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