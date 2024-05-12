В Химках впервые провели фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест»

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
В городском округе Химки провели первый Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест», об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
На фестивале, который прошёл в храме Георгия Победоносца, собрались 20 лучших звонарей из Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, Владимира.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
В программу вошли выступления профессиональных звонарей монастырей России – Николая Завьялова, Николая Самарина, Галины Филимоновой, Анны Слепцовой, а также фольклорного ансамбля «Звонцы».
Попробовать себя в звонарном искусстве смогли не только профессионалы, но и все участники фестиваля, для которых подготовили переносную звонницу.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
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«Участников из разных уголков страны и несколько сотен зрителей собрал фестиваль в этом году. Уверен, мероприятие станет доброй традицией», — заявил глава Химок Дмитрий Волошин.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
В программу вошли выступления профессиональных звонарей монастырей России – Николая Завьялова, Николая Самарина, Галины Филимоновой, Анны Слепцовой, а также фольклорного ансамбля «Звонцы».
Попробовать себя в звонарном искусстве смогли не только профессионалы, но и все участники фестиваля, для которых подготовили переносную звонницу.
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки
«И для Фирсановки, и для Химок — это первый фестиваль колокольного звона, который мы проводим в Светлую Пасхальную неделю. Хотелось, чтобы все услышали и узнали о том, что есть великие русские мастера колокольного звона. Наша цель — познакомить людей с нашей русской культурой, звонарным мастерством», — отметил настоятель храма Георгия Победоносца, священник Кирилл.
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Евгения Парфентьева