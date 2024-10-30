Андрей Воробьёв наградил волонтёров из Жуковского

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский)
В День добровольца губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово, где встретился с волонтерами и отметил заслуги самых активных из них, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
Читайте также:«Хочу присоединиться к нашему губернатору, и поблагодарить всех волонтеров за ту огромную работу, которую они делают. Оставайтесь такими же активными и неравнодушными. Пусть ваши глаза продолжают гореть. С такой молодежью у нас точно есть будущее, в этом у меня нет никаких сомнений», — написал в социальных сетях глава Жуковского Борис Аубакиров.
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