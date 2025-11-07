На встрече Трампа с представителями фармкомпаний один участник потерял сознание
Во время встречи президента США Дональда Трампа с представителями фармацевтических компаний в Овальном кабинете Белого дома один из участников внезапно потерял сознание. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел в момент, когда Трамп выступал с речью. Трансляцию пришлось временно прервать, после чего мужчине оперативно оказали медицинскую помощь. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
После возобновления мероприятия Трамп сообщил, что у участника немного закружилась голова и поблагодарил медиков за оперативность. Президент извинился за паузу и предложил продолжить встречу.
Личность представителя фармкомпании, потерявшего сознание, не раскрывается.
