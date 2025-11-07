В Госдуме рассчитывают на поддержку законопроекта о запрете вейпов в РФ

07 ноября 2025, 00:10

Фото: iStock/HAZEMMKAMAL

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что рассчитывает на поддержку законопроектов о полном запрете продажи вейпов в России. Его слова приводит РИА Новости.





По словам депутата, после высказывания президента Владимира Путина, поддержавшего идею полного запрета вейпов, соответствующие инициативы, включая межфракционные, могут принять в ближайшее время.





«Я надеюсь, после высказывания Владимира Путина те законопроекты, которые готовятся в Государственной Думе, в том числе и межфракционные, о полном запрете вейпов, будут поддержаны», — отметил Леонов.