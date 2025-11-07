В Госдуме рассчитывают на поддержку законопроекта о запрете вейпов в РФ
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что рассчитывает на поддержку законопроектов о полном запрете продажи вейпов в России. Его слова приводит РИА Новости.
По словам депутата, после высказывания президента Владимира Путина, поддержавшего идею полного запрета вейпов, соответствующие инициативы, включая межфракционные, могут принять в ближайшее время.
«Я надеюсь, после высказывания Владимира Путина те законопроекты, которые готовятся в Государственной Думе, в том числе и межфракционные, о полном запрете вейпов, будут поддержаны», — отметил Леонов.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков добавил, что рассмотрение инициативы о запрете продажи вейпов может состояться уже в ближайшее время.