Трамп заявил, что Индия «свернула» закупки российской нефти после переговоров с Моди
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия в основном прекратила закупки российской нефти.
Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает ТАСС.
«[Индийские компании] в основном перестали покупать нефть у России», — отметил Трамп.Он добавил, что торговые переговоры с Индией проходят «отлично», и подтвердил намерение посетить страну, предположив, что визит может состояться в 2026 году.
Однако ранее, 5 ноября, глава индийской государственной компании ONGC Арун Кумар Сингх сообщил, что корпорация продолжит закупать российскую нефть через трейдеров, на которых не распространяются санкции.