Трамп заявил, что Индия «свернула» закупки российской нефти после переговоров с Моди

06 ноября 2025, 23:07

Трамп: Индия почти перестала покупать нефть у России

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Булкин)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия в основном прекратила закупки российской нефти.





Об этом он рассказал на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает ТАСС.





«[Индийские компании] в основном перестали покупать нефть у России», — отметил Трамп.