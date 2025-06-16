После шторма в Сочи море продолжает бушевать, а таксисты наживаются на туристах
Шторм в Сочи оставил после себя затопленные пляжи и жадных таксистов
Сочи ликвидирует последствия ночного шторма. Море продолжает штормить, купание запрещено. На пляжах, как например, на «Маке», затоплены шезлонги.
По инофрмации КП-Кубань, в городе работают водооткачивающие машины, убраны упавшие деревья. Общественный транспорт ходит без сбоев, но цены на такси взлетели.
На набережной мало людей, но некоторые игнорируют запрет и купаются в штормящем море. Штормовое предупреждение действует до конца дня.
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