После шторма в Сочи море продолжает бушевать, а таксисты наживаются на туристах

16 июня 2025, 17:56

Шторм в Сочи оставил после себя затопленные пляжи и жадных таксистов

Фото: iStock/LeniKovaleva

Сочи ликвидирует последствия ночного шторма. Море продолжает штормить, купание запрещено. На пляжах, как например, на «Маке», затоплены шезлонги.