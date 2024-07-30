На Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов

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На российском маркетплейсе Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Уточняется, что речь идет об изображении «черное солнце». Данная символика применялась нацистами третьего рейха, в настоящее время ее используют боевики в подразделении «Азов»*.
Согласно информации источника, на Wildberries эту символику продают под видом талисмана «победы». Товары с подобной нацисткой символикой были неоднократно удалены, однако продавцы находят новые способы разместить их на маркетплейсе с целью продажи.
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*организация, признанная экстремистской и запрещена в России
Екатерина Коршунова