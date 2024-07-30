На Wildberries в продаже обнаружилась символика нацистов

Семью водителя грузовика, участвовавшего в аварии с поездом под Волгоградом, затравили после инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, со ссылкой на жену водителя, который сейчас под присмотром врачей. По словам супруги, мужчина просто участник несчастного случая. Женщина отметила, что он просто не увидел поезда, шедшего параллельно с другим составом.