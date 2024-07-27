Татьяну Бакальчук предупредили о риске потери Wildberries из-за слияния с Russ

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Cовладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев написал в своем Telegram-канале, что из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию.
Алексеев выразил мнение, что происходящее с Wildberries — это удивительная и беспрецедентная ситуация. По словам главы DNS, тот факт, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором компании, может стать проблемой.
Бизнесмен отметил, что совместной компании ООО «РБВ» 65% принадлежат Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», головной структуре Russ. Сформированной структуре уже были переданы двадцать семь юрлиц, которые отвечают за логистику и разработку маркетплейса, фактически составляющих основу бизнеса. У ООО «Вайлдберриз» фактически останутся только права на сайт и торговые знаки, заключил Алексеев.
Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение о том, что скандал с разводом основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук не спровоцирует закрытие маркетплейса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Она может единолично принимать любые решения, даже не очень правильные», — сказал Алексеев.
Бизнесмен отметил, что совместной компании ООО «РБВ» 65% принадлежат Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», головной структуре Russ. Сформированной структуре уже были переданы двадцать семь юрлиц, которые отвечают за логистику и разработку маркетплейса, фактически составляющих основу бизнеса. У ООО «Вайлдберриз» фактически останутся только права на сайт и торговые знаки, заключил Алексеев.
Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев высказал мнение о том, что скандал с разводом основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук не спровоцирует закрытие маркетплейса. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова