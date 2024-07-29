Рэпер Тимати охарактеризовал ситуацию с Wildberries как рейдерский захват

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Российский рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг популярного маркетплейса Wildberries. По его словам, это самый настоящий рейдерский захват.
Таким образом, певец вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт вокруг торговой площадки и семейства Бакальчук, передаёт Телеграм-канал «Осторожно, новости». В своей социальной сети Тимати призвал «вернуть в семью» основательницу компании Татьяну Бакальчук.
Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также сообщила о начале бракоразводного процесса. Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что будет бороться за свою семью и приложит все усилия, чтобы сохранить бизнес.
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«Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — написал рэпер.
Сама основательница Wildberries опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она также сообщила о начале бракоразводного процесса. Владислав Бакальчук в свою очередь заявил, что будет бороться за свою семью и приложит все усилия, чтобы сохранить бизнес.
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Александр Бойцов