Домен Wildberries перешел к компании РВБ, основанной маркетплейсом вместе с Russ

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Собственность на домен Wildberries перешла к компании РВБ, которую маркетплейс основал вместе с организацией Russ. Соответствующая информация появилась в сервисе для проверки доменных имен. Это связано со сделкой двух компаний, уточняет РИА Новости.
Смену владельца подтвердил агентству и директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, объяснив, что это часть сделки Wildberries и Russ.
ООО «РВБ» учредили в начале июля. 65% его активов принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», владеющей Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ.
Ранее совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию.
По его мнению, происходящее с Wildberries — это удивительная и беспрецедентная ситуация, ведь тот факт, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором компании, может стать проблемой.
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ООО «РВБ» учредили в начале июля. 65% его активов принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», владеющей Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор Russ.
Ранее совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев заявил, что из-за слияния Wildberries с Russ основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук рискует потерять компанию.
По его мнению, происходящее с Wildberries — это удивительная и беспрецедентная ситуация, ведь тот факт, что Татьяна Бакальчук является и собственником и генеральным директором компании, может стать проблемой.
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Данил Пономарев