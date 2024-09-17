На юге Москвы открылся GREMM-курорт с бассейном, СПА-центром и фудхоллом

Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля
Трёхэтажный комплекс GREMM-курорт на Янгеля открылся в Москве, в здании есть всё для комфортного отдыха горожан, сообщает пресс-служба проекта.
На цокольном этаже городского курорта расположены термы с различными парными, включая травяную, детскую и шоу-парную. На втором ярусе цокольного этажа размещается СПА-центр, а также зона релакса — с книгами и камином.
Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля
На первом и втором этаже организованы рынок и фудхолл с различными гастропроектами и двумя ресторанами.
Фото: скриншот видео пресс-службы проекта GREMM-курорт на Янгеля
А на крыше оборудовано уникальное всесезонное пространство с панорамной парной «Небо», джакузи и 40-метровым открытым бассейном, который будет работать и летом, и зимой.
Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля
Адрес GREMM-курорта: Москва, Варшавское шоссе, дом №105Б. Узнать подробную информацию о проекте, а также заказать билеты можно на сайте www.gremm.ru.
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Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля
На первом и втором этаже организованы рынок и фудхолл с различными гастропроектами и двумя ресторанами.
Фото: скриншот видео пресс-службы проекта GREMM-курорт на Янгеля
А на крыше оборудовано уникальное всесезонное пространство с панорамной парной «Небо», джакузи и 40-метровым открытым бассейном, который будет работать и летом, и зимой.
Фото: пресс-служба проекта GREMM-курорт на Янгеля
Адрес GREMM-курорта: Москва, Варшавское шоссе, дом №105Б. Узнать подробную информацию о проекте, а также заказать билеты можно на сайте www.gremm.ru.
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Лев Каштанов