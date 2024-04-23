На юге Подмосковья заменят более 2 тысяч изоляторов ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Свыше двух тысяч изоляторов на воздушных линиях электропередачи заменят в текущем году на в южных округах Московской области специалисты компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«В 2024 году на юге Московской области будет заменено более двух тысяч изоляторов и 24 опоры ЛЭП, а также более 20 километров грозозащитного троса на воздушных линиях различного класса напряжения: от 35 до 220 кВ», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что сотрудники компании «Россети Московский регион» уже завершили плановой ремонт на воздушной ЛЭП «Елизарово-Асаново» в городском округе Домодедово. В ходе этих работ было установлено 80 гасителей вибрации, около 40 устройств для защиты птиц от удара током и заменено 57 изоляторов.
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