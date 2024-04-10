В Подмосковье с начала года установили более 3,5 тыс. «умных» электросчётчиков

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Более трёх с половиной тысяч «умных» приборов учёта электричества установили у потребителей специалисты компании «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Заменено устаревших и установлено было 3 тысячи 539 интеллектуальных приоров учёта электроэнергии. Эти приборы самостоятельно передают данные о потреблённой энергии в режиме реального времени, чем освобождают потребителей от обязанности сообщать показания счётчика», — разъяснили в министерстве.Новые счётчики устанавливаются бесплатно после технического присоединения к электрическим сетям, а также по истечению срока службы предыдущего счётчика или в случае его поломки или утраты.
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