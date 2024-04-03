В Подольске устранили последствия аварии на электроподстанции

Фото: телеграм-канал Мособлэнерго
В городском округе Подольск устранили последствия аварии на одноимённой подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 кВ на подстанции «Подольск». Все потребители этого энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в подмосковном Минэнерго.Как ранее сообщил телеграм-канал «Подольск», на подстанции у железнодорожной платформы в Подольске произошёл взрыв. Без электричества осталось несколько районов города. По предварительным данным, на трансформаторной подстанции случилось короткое замыкание, прозвучал хлопок и начался пожар.
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