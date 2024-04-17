В Подмосковье отремонтировали 16 трансформаторных подстанций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
16 трансформаторных подстанций отремонтировали на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго» с начала года, работы проводятся в рамках программы повышения надёжность энергоснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой ремонтируем, реконструируем и строим энергообъекты. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. (…) Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Евгения Хромушина.Всего в 2024 году в Подмосковье планируется заменить оборудование на 117 электроподстанциях. Основной объём работ выполнят летом.
Кроме того, в регионе в этом году реконструируют и построят более 74 километров линий электропередачи, заменят свыше 95 километров проводов ЛЭП, реконструируют и построят 69 подстанций, а также расчистят от деревьев и кустарника более 22 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.
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Лев Каштанов